Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται
Πολιτική
18:03 - 08 Οκτ 2025

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Reporter.gr Newsroom
«Η απάντηση του κ. Μόσχου Κορασίδη σε όλα όσα αποκάλυψε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας επιβεβαιώνει πλήρως την ανάγκη ο Νίκος Ανδρουλάκης να απαντήσει για τις παρεμβάσεις ενός από τους στενότερούς του συνεργάτες.

Εξάλλου, όπως ο κ. Κορασίδης ομολογεί, “ο δικηγόρος επικοινώνησε μαζί μου και μου ζήτησε να του διευκρινίσω ποια είναι η υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ”, ενώ παραδέχεται ότι είδε, σχολίασε και επέστρεψε με ηλεκτρονικό μήνυμα το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίσημη αλληλογραφία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως ενδιάμεσος, κάτι που δεν αρνείται, την στιγμή, μάλιστα, που το ΠΑΣΟΚ μιλά για δήθεν “γαλάζιο” σκάνδαλο», αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας σε απάντηση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.απάντηση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές: «Το γεγονός, μάλιστα, ότι εκείνη την περίοδο ήταν αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου καθιστά ακόμη πιο προβληματική τη θέση του, καθώς δημόσιος υπάλληλος του Οργανισμού παρείχε καθοδήγηση σε εμπλεκόμενο μέρος σε εκκρεμή υπόθεση απέναντι στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξηγήσεις για την εμπλοκή αυτή ή και να προχωρήσει στην αναστολή της ιδιότητας του κ. Κορασίδη, επιχειρεί να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο στενός συνεργάτης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη ομολογεί δημόσια τις επαφές του και την ενεργό συμμετοχή του σε υπόθεση που ζημίωσε το Δημόσιο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».

Σύμφωνα με τις πηγές: «Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση Μιάουρα ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2011 και ότι το 2021, κατόπιν πολιτικής απόφασης διοίκησης που προερχόταν από τον ίδιο χώρο, ανεστάλη κάθε διεκδίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας τελικά σε απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Σε κάθε περίπτωση, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί και όσο πλέον αποκαλύπτεται η αλήθεια, τόσο πιο έκθετη βρίσκεται η αντιπολίτευση. Και, βεβαίως, τα ερωτήματα πλέον δεν αφορούν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που τον έχει δίπλα του ως σύμβουλο για αγροτικά θέματα».

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Βουλευτής Π.Ε Καβάλας ΝΔ- Εισηγητής ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε: “Η Νέα Δημοκρατία αποκάλυψε την εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ. Ο κ. Κορασίδης σε δήλωση του επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε τώρα από τον κ. Ανδρουλάκη να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή να απομακρύνει το στενό του συνεργάτη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει ζητήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Δούκας”», εξηγούν.

