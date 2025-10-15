Καλαφάτης: Ο θεμέλιος λίθος για μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία

“Η μεταφορά τεχνολογίας είναι θεμέλιος λίθος για τη μετάβαση της χώρας μας σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, εκτός από παραγωγοί γνώσης, έχουν άλλη μία αποστολή: Να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές που κατευθύνουν την τεχνολογία προς τις επιχειρήσεις, ενεργοποιώντας επιχειρηματικές και καινοτομικές δυνατότητες και ενισχύοντας την οικονομική μεγέθυνση. Το Δίκτυο είναι η πραγματική γέφυρα που συνδέει τη γνώση και την καινοτομία με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε χαιρετισμό του στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «Δίκτυο Γέφυρα Τεχνολογίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027» με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείξαμε ότι πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις και στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Με αύξηση των δαπανών για έρευνα και καινοτομία. Με αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των ερευνητικών κέντρων. Με αξιοποίηση του υψηλής ποιότητας επιστημονικού δυναμικού. Με έμπρακτη στήριξη των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους και πετυχαίνουμε, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις”.

“Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για παράδειγμα που χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις, στηρίζει τη μετάβαση σ΄ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης. Συνδέουμε την επιχειρηματικότητα με τις απαιτήσεις της πραγματικής οικονομίας και της Βιομηχανίας. Θέλουμε να γίνει γέφυρα επιστροφής των νέων στην Πατρίδα μας”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. “Στην κατεύθυνση αυτή”, τόνισε, “η καινοτομία δεν αποτελεί μόνο μια στρατηγική επιλογή αλλά μια νέα κουλτούρα ανάπτυξης με άξονα τις νέες τεχνολογίες, προς ένα πιο ανταγωνιστικό μέλλον για τη χώρα μας αλλά και για ολόκληρη της Ευρώπη όπως καταγράφουν οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα”.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: “αναγνωρίζοντας ότι μπορεί ν΄ αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας, της διοίκησης, της επιχειρηματικότητας, στη χώρα μας με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, εγκαίρως διαμορφώσαμε μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, ώστε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολλών. Η χώρα μας συνεργάζεται ήδη με σημαντικούς τεχνολογικούς κολοσσούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την OpenAI και τη Google με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων της στην Εκπαίδευση, το περιβάλλον αλλά και στην πρόσβαση των ελληνικών start-ups στις νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα συνεργασίας”.