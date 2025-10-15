ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καλαφάτης: Ο θεμέλιος λίθος για μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία
Πολιτική
19:37 - 15 Οκτ 2025

Καλαφάτης: Ο θεμέλιος λίθος για μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

“Η μεταφορά τεχνολογίας είναι θεμέλιος λίθος για τη μετάβαση της χώρας μας σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, εκτός από παραγωγοί γνώσης, έχουν άλλη μία αποστολή: Να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές που κατευθύνουν την τεχνολογία προς τις επιχειρήσεις, ενεργοποιώντας επιχειρηματικές και καινοτομικές δυνατότητες και ενισχύοντας την οικονομική μεγέθυνση. Το Δίκτυο είναι η πραγματική γέφυρα που συνδέει τη γνώση και την καινοτομία με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε χαιρετισμό του στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «Δίκτυο Γέφυρα Τεχνολογίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027» με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: “Στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείξαμε ότι πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις και στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Με αύξηση των δαπανών για έρευνα και καινοτομία. Με αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών των ερευνητικών κέντρων. Με αξιοποίηση του υψηλής ποιότητας επιστημονικού δυναμικού. Με έμπρακτη στήριξη των Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της χώρας. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους και πετυχαίνουμε, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις”.

“Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για παράδειγμα που χρηματοδοτεί τέτοιες δράσεις, στηρίζει τη μετάβαση σ΄ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης. Συνδέουμε την επιχειρηματικότητα με τις απαιτήσεις της πραγματικής οικονομίας και της Βιομηχανίας. Θέλουμε να γίνει γέφυρα επιστροφής των νέων στην Πατρίδα μας”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. “Στην κατεύθυνση αυτή”, τόνισε, “η καινοτομία δεν αποτελεί μόνο μια στρατηγική επιλογή αλλά μια νέα κουλτούρα ανάπτυξης με άξονα τις νέες τεχνολογίες, προς ένα πιο ανταγωνιστικό μέλλον για τη χώρα μας αλλά και για ολόκληρη της Ευρώπη όπως καταγράφουν οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα”.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: “αναγνωρίζοντας ότι μπορεί ν΄ αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας, της διοίκησης, της επιχειρηματικότητας, στη χώρα μας με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, εγκαίρως διαμορφώσαμε μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, ώστε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολλών. Η χώρα μας συνεργάζεται ήδη με σημαντικούς τεχνολογικούς κολοσσούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την OpenAI και τη Google με στόχο την αξιοποίηση των εργαλείων της στην Εκπαίδευση, το περιβάλλον αλλά και στην πρόσβαση των ελληνικών start-ups στις νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα συνεργασίας”.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής
Πολιτική

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι με φόντο τη Σύνοδο Κορυφής

Alpha Trust: Εισαγωγή 36.000 νέων μετοχών από stock options στις 17 Οκτωβρίου
Ανακοινώσεις

Alpha Trust: Εισαγωγή 36.000 νέων μετοχών από stock options στις 17 Οκτωβρίου

Μιράν (Fed): Το εμπορικό «αδιέξοδο» με την Κίνα εντείνει την ανάγκη μείωσης των επιτοκίων
Ειδήσεις

Μιράν (Fed): Το εμπορικό «αδιέξοδο» με την Κίνα εντείνει την ανάγκη μείωσης των επιτοκίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία
Magazino

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης
Πολιτική

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ