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Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Έχετε κάνει τους θεσμούς κουρελόχαρτο
Πολιτική
19:11 - 16 Οκτ 2025

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη: Έχετε κάνει τους θεσμούς κουρελόχαρτο

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήλθε να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπία, αλλά ήλθε για να στήσει ένα προσωπικό σόου για τον προπαγανδιστικό του μηχανισμό και να συσπειρώσει την κυβέρνησή του, που έχει εσωτερικά προβλήματα», ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.  

Ως προς τις αιχμές, δε, του κ. Μητσοτάκη εναντίον της αντιπολίτευσης πως υποβαθμίζουν το Κοινοβούλιο με τις μεγάλες ομιλίες τους, σχολίασε πως «το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ο χρόνος ομιλίας των πολιτικών αρχηγών» και τον κατηγόρησε πως έχει μετατρέψει τους θεσμούς της χώρας σε «κουρελόχαρτο».

«Το δικό μας πρόβλημα είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τα Τέμπη, είναι η Πύλος, είναι όσα κάνετε για να τα συγκαλύψετε», είπε εμφατικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στην χρεωκοπία είπε: «Ξεχάσατε ότι ήταν η παράταξη σας που οδήγησε την χώρα στην χρεωκοπία πριν από 15 χρόνια. Ο πρωθυπουργός πανηγύρισε γιατί παρά τις υψηλές αμυντικές δαπάνες, η χώρα έχει και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Πώς βγαίνει όμως αυτός ο λογαριασμός; Αυτός ο λογαριασμός βγαίνει από την μείωση των δαπανών για το κοινωνικό κράτος. Η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις στις κοινωνικές δαπάνες.»

Σχολίασε τα περί «ισχυρής Ελλάδας», λέγοντας: «Ισχυρή δεν μπορεί να είναι μία χώρα αποκλειστικά και μόνο επενδύοντας στις φρεγάτες. Ισχυρή είναι μία χώρα που έχει κοινωνική συνοχή, που οι πολίτες της εμπιστεύονται τους θεσμούς. Μία χώρα που επενδύει στην διπλωματία και ασκεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.»

Στη συνέχεια, επανήλθε στο Παλαιστινιακό λέγοντας ότι «με καθυστέρηση ο πρωθυπουργός πήρε αποστάσεις από την πολιτική των αποικισμών του κράτους του Ισραήλ, αλλά πρόσθεσε ότι ακόμη και τώρα ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει το θάρρος να πει ότι συντελέστηκε γενοκτονία. Η μόνη λογική που συμφέρει την χώρα μας είναι η λογική του διεθνούς δικαίου.»

Τέλος, γενικεύοντας είπε: «Πείτε μου πότε η Δεξιά έλυσε ένα σοβαρό θέμα εξωτερικής πολιτικής; Ποτέ. Η κυβέρνηση κάνει πολιτική με δύο ψυχές, η μία είναι η ψυχή του δεδομένου συμμάχου και της υποταγής στα κελεύσματα των ισχυρών και η άλλη είναι των ψευτολεονταρισμών για το εσωτερικό ακροατήριο.»

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