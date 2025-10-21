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«Πόλεμος» δηλώσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο ο Μόσχος Κορασίδης
Πολιτική
16:20 - 21 Οκτ 2025

«Πόλεμος» δηλώσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο επίκεντρο ο Μόσχος Κορασίδης

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σχετικά με την κατάθεση της Μ. Βολιτάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, εκπροσώπου της ΕΘΕΑΣ.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ κατηγορούν τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη για «απελπισμένη προσπάθεια συκοφάντησης» του κ. Κορασίδη, υποστηρίζοντας ότι η μάρτυρας επιβεβαίωσε πως εκείνος ενεργούσε θεσμικά για λογαριασμό των αγροτών. Σύμφωνα με τις πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο εισηγητής της πλειοψηφίας επέλεξε με δόλιο τρόπο να εκμαιεύσει απαντήσεις από την μάρτυρα κ. Βολιτάκη που θα αποδείκνυαν το αφήγημά του, ότι ο κ. Κορασίδης ασκούσε πιέσεις στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για μεμονωμένα αιτήματα. Οι προσπάθειές του έπεσαν στο κενό, καθώς η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο κ. Κορασίδης επισκεπτόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά για να παρουσιάσει θεσμικά τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων εκπροσωπώντας την ΕΘΕΑΣ».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ προσθέτουν ότι «η κ. Βολιτάκη, προϊσταμένη από το 2011 και διευθύντρια από το 2020 στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν απάντησε με σαφήνεια σε κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν. Η κ. Βολιτάκη παραδέχθηκε ότι και η ίδια έχει προχωρήσει στην πληρωμή πολλών χιλιάδων (4.975) δεσμευμένων ΑΦΜ, ενώ αυτά είχαν χαρακτηριστεί ρητά ως μη πληρωτέα λόγω δεσμεύσεων. Απέδωσε μάλιστα την πληρωμή τους στην χρονική στιγμή που τα ΑΦΜ δεσμεύτηκαν, όταν είναι σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι η δέσμευση των ΑΦΜ έγινε πριν την πληρωμή τους, πριν δηλαδή πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τους λόγους που είχαν δεσμευθεί.

Η κ. Βολιτάκη δεν εξήγησε πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ να έχουν πληρωθεί μέχρι 31/12/2023 χωρίς να υπάρχει εξήγηση για το ποιοι υπέγραψαν και με ποια εντολή. Παρ' όλα αυτά όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να απαντήσει. Αλήθεια, αν δεν είναι σκάνδαλο ότι πληρωνόντουσαν δεσμευμένα ΑΦΜ χωρίς ελέγχους, τότε πώς ορίζεται το σκάνδαλο;

Απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ενημέρωση για το ρόλο του λογιστηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διαμόρφωση των πληρωμών, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχτηκε ότι οι υπογραφές για την τελική έγκριση, του προϊσταμένου, του διευθυντή και του υπεύθυνου της Διεύθυνσης Πληρωμών, είχαν μπει κανονικά. Δηλαδή, οι δεσμευμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με υπογραφές εν γνώσει όλης της υπηρεσιακής ιεραρχίας και της διοίκησης» σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΝΔ: ΠΑΣΟΚ και Κορασίδης θα απολογηθούν στην Εξεταστική για την εμπλοκή του σε υπόθεση 400.000 ευρώ

Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τις ευθύνες του. «Το ΠΑΣΟΚ, εγκλωβισμένο στα πολιτικά του αδιέξοδα, ανακάλυψε "προσπάθεια του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να συκοφαντήσει τον κ. Μόσχο Κορασίδη εκπρόσωπο της ΕΘΕΑΣ» αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος. «Η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, που οι περισσότεροι στενοί συνεργάτες του προέδρου του κ. Νίκου Ανδρουλάκη εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ο κ. Κορασίδης δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια συκοφάντησης από κανέναν» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ και προσθέτουν: «Ο ίδιος ο κ. Κορασίδης πριν λίγες ημέρες παραδέχτηκε την εμπλοκή του σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ, δίνοντας συμβουλές σε δικηγορικό γραφείο -υπάρχει άλλωστε σχετικό email του. Τα υπόλοιπα με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και τον κ. Κορασίδη στην εξεταστική επιτροπή» καταλήγουν οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 18:53
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