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ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά: Κάλεσμα σε συγκέντρωση κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική
19:09 - 21 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά: Κάλεσμα σε συγκέντρωση κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Καλέσματα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τρίτη (21/10) στις 19:00 έχουν ανακοινώσει οργανώσεις αλλά και κοινοβουλευτικά κόμματα, καθώς ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πιο αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους πολίτες απόψε στις 19:00 έξω από τη Βουλή, για να «συμμετάσχουν σε συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης που επιχειρεί τη μόνιμη απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».

«Η κυβέρνηση με πρόσχημα την “προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη”, επιβάλει στην πράξη σιγή και αστυνομοκρατία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, το οποίο είναι φορτισμένο με συμβολισμούς από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού», αναφέρει με τη σειρά της σε ανακοίνωσή της και η Νέα Αριστερά.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία επιχειρείται η μόνιμη απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Είναι πλέον ολοφάνερο πως ο κ. Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία, που κρατά ζωντανή τη μνήμη των νεκρών του εγκλήματος των Τεμπών αλλά και αγωνίζεται για τα δικαιώματά της. Μετά τον νικηφόρο ηρωικό αγώνα του Πάνου Ρούτσι και το έντονο κύμα διαμαρτυρίας της κοινωνίας κατά της κυβέρνησης της διαφθοράς, η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει τη ρεβάνς, βεβηλώνοντας στην πράξη τόσο το ίδιο το μνημείο όσο και την ιστορία των δημοκρατικών αγώνων στην πλατεία Συντάγματος.

Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη που επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης. Η ιερότητα του συγκεκριμένου χώρου σηματοδοτείται από τους διαχρονικούς αγώνες για τη Δημοκρατία και την ελευθερία. Η Ιστορία του τόπου δεν μπορεί να παραγραφεί από τους χυδαίους τακτικισμούς μιας κυβέρνησης που παραπαίει.

Η μαζική παρουσία της κοινωνίας είναι αυτή που θα δώσει την απάντηση στις αθλιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο δημόσιος χώρος ανήκει στους πολίτες και την κοινωνία. Κι αυτό θα το καταλάβει πολύ σύντομα η κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η Νέα Αριστερά καλεί τους πολίτες σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 19:00 έξω από τη Βουλή, στη συγκέντρωση ενάντια στην τροπολογία που επιχειρεί να μετατρέψει την Πλατεία Συντάγματος σε απαγορευμένο χώρο διαμαρτυρίας.

Η κυβέρνηση με πρόσχημα την “προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη”, επιβάλει στην πράξη σιγή και αστυνομοκρατία στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, το οποίο είναι φορτισμένο με συμβολισμούς από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού.

Με τα υπουργεία Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη να αναλαμβάνουν ρόλο “φύλακα” της κοινωνικής διαμαρτυρίας, η τροπολογία συνιστά πρωτοφανή εκτροπή και ευθεία παραβίαση του Συντάγματος. Η Νέα Αριστερά στέκεται αποφασιστικά υπέρ του δικαιώματος στη συνάθροιση και στη διαμαρτυρία, απέναντι σε κάθε αυταρχική μεθόδευση.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι θεμέλιο της συλλογικής ζωής και της πολιτικής συμμετοχής. Καλούμε όλες και όλους να δώσουν δυναμικό παρών στη σημερινή συγκέντρωση: – Για να μην περάσει η αντιδημοκρατική τροπολογία, – Για να παραμείνει ελεύθερη η Πλατεία Συντάγματος, – Για να μείνει ζωντανή η Δημοκρατία.

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