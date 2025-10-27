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Παπαθανάσης: Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για τo στεγαστικό με τους ευρωπαίους εταίρους μας
Πολιτική
14:56 - 27 Οκτ 2025

Παπαθανάσης: Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για τo στεγαστικό με τους ευρωπαίους εταίρους μας

Reporter.gr Newsroom
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Η αντιμετώπιση του στεγαστικού, αυτού του σημαντικού πανευρωπαϊκού προβλήματος, έχει εισαχθεί για πρώτη φορά επισήμως στην ημερήσια διάταξη της Ε.Ε. κι ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα αποτελέσει πιλότο στην Ευρώπη. 

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΕΘΟ, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης των προγραμμάτων και της ανακατεύθυνσης πόρων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η διαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους μας για το νέο πρόγραμμα, που θα αφορά ανακαίνιση σπιτιών χωρίς οι επισκευές να σχετίζονται μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Αν υπάρξει έγκριση, το νέο πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά από το «Εξοικονομώ 2025», ίσως μετά τους πρώτους μήνες του 2026.

Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σε συνεντεύξεις που παρέθεσε στην εκπομπή «Live Now» (ERTNEWS) και «Πρωινό soundtrack» (Κανάλι 1- 90,4FM).

Σημείωσε επίσης ότι η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης αρθρώνεται σε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων ύψους 6,5 δις ευρώ. Μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», χάρη στη διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων, έχει ήδη καλυφθεί το 65,45% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, με την υπαγωγή 11 χιλιάδων δανείων, αξίας 1,258 δισ ευρώ. Ο μέσος όρος κάθε δανείου είναι 119,49 χιλιάδες ευρώ, και το 58,8% αφορά εισοδήματα έως 24 χιλιάδες ευρώ. Πολλές υπαγωγές γίνονται στην Περιφέρεια, ιδίως στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα. «Δεν έχει νόημα να μιλάμε για «Σπίτι μου ΙΙΙ» από τη στιγμή που στο πλαίσιο του «Σπίτι μου ΙΙ», υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι για να επωφεληθούν πολλοί συμπολίτες μας με χαμηλά εισοδήματα», ανέφερε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Επίσης, επανέλαβε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφεται και στην ιστοσελίδα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε.. Με τις συνολικές εκταμιεύσεις από το ΤΑΑ να ανέρχονται στα 23,4 δις ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού) μετά και την επικείμενη εκταμίευση του 6ου αιτήματος που έχει υποβάλει η χώρα μας και έχει ήδη λάβει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έφερε δε ως ενδεικτικά παραδείγματα προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τις προληπτικές εξετάσεις, τους διαδραστικούς πίνακες στα δημόσια σχολεία, τις ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων, νοσοκομείων και κέντρων υγείας, την ψηφιοποίηση του κράτους. Αλλά και προγράμματα όπως το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, μέσω του οποίου δίδονται χαμηλότοκα δάνεια σε ΜμΕ, τα προγράμματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, της γυναικείας και της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Προανήγγειλε δε, ότι θα υπάρξουν νέα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους και το 2026, στη συνέχεια των σχετικών αναθεωρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη πανευρωπαϊκά.

«Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήρθε τυχαία, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά. Είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε και το 7ο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντός του Δεκεμβρίου. Οι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται στην ενίσχυση των υποδομών, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, κατευθύνονται στους πολλούς, στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνά μέσα από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο όταν οι επιχειρήσεις αισθανθούν σιγουριά, μόνο όταν η χώρα πορεύεται μέσα σε περιβάλλον σταθερότητας. Και η χώρα βαδίζει με σταθερό βήμα μόνον όταν έχει σταθερή κυβέρνηση» τόνισε.

Ο κ. Παπαθανάσης, χαρακτήρισε ψευδείς ειδήσεις δημοσιεύματα που τον φέρουν να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών στις επόμενες εκλογές, αλλά να τοποθετείται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. «Τα περί τοποθέτησης μου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας είναι fake news. Ο Βόρειος Τομέας της Αθήνας είναι και θα παραμείνει η εκλογική μου περιφέρεια. Στις εθνικές εκλογές του 2027 θα ζητήσω και πάλι την εντολή των συμπολιτών μου. Να τελειώνουν αυτά τα σενάρια, δεν γνωρίζω από που προέρχονται, πάντως δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», υπογράμμισε με νόημα.

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