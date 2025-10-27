Μαρινάκης για δήλωση Παυλόπουλου και άρθρο 120: Ξέρει πολύ καλά πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συμπεριφορές

Ερώτηση σχετικά με την επίκληση του άρθρου 120 του Συντάγματος από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο σε ομιλία του κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940 που οργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών, δέχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τη Δευτέρα (27/10).

«Ο κ. Παυλόπουλος είναι, πέραν από πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένας από τους απολύτως κοινής αποδοχής, για το κύρος και την πορεία τους, καθηγητές. Και ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, επί των ημερών του, έζησε τις πιο δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ήταν Πρόεδρος Δημοκρατίας, επί των ημερών του οποίου μια κυβέρνηση είχε, με τη δράση της, στη συνέχεια δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους, 13-0, για ζητήματα παραβίασης του Κράτους Δικαίου. Έχει ζήσει ο κ. Παυλόπουλος, ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, μία κυβέρνηση -όπως κυνικά παραδέχθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης αυτής της κυβέρνησης- να λειτουργεί παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ζήσει κυβέρνηση να κρατάει ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν συγκεκριμένο ποινικό κώδικα, με ό,τι διατάξεις είχε. Έχει ζήσει κυβέρνηση να βγάζει νόμους, οι οποίοι αποφυλακίζουν, πολύ πριν την ώρα τους, βαρυποινίτες. Άρα, ξέρει πολύ καλά ο κ. Παυλόπουλος πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συμπεριφορές και σίγουρα και συμπεριφορές, όπως αυτές τις οποίες βιώνουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με επιθέσεις στη Δικαιοσύνη. Σκεφτείτε πόσα χρόνια είχαμε να ζήσουμε προέδρους κομμάτων να απειλούν δικαστές, αρχηγούς μεγάλων κομμάτων, να λένε ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Άρα, χρειάζεται όλοι να μην εφησυχάζουμε. Η Δημοκρατία μας είναι στέρεη 51 χρόνια μετά την αποκατάστασή της, αλλά κάθε μέρα είναι και μια μάχη για την προστασία της και ειδικά έγκριτοι νομικοί, καθηγητές, οφείλουν αυτό να το επισημαίνουν», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο νόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί

Προηγουμένως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για το από πότε ισχύουν οι διατάξεις της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ανέφερε: «Ισχύει το ότι έχει ψηφιστεί και ό,τι αναφέρει λέξη προς λέξη η συγκεκριμένη τροπολογία, που έχει δημοσιευτεί και σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης άρα είναι σε εφαρμογή. Η ΕΛ.ΑΣ. στο κομμάτι της προστασίας της συγκεκριμένης ιερής περιοχής έχει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Πάντοτε, με τις προτεραιότητες που θέτει η Αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί, ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας.

Όμως είμαι σαφής, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία. Δεν θα εξαιρείται κανείς. Κανενός η παρουσία εκεί δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνά τον σκοπό για τον οποίο βρίσκεται το μνημείο εκεί -συλλαλητήρια, οι διάφοροι δήθεν αλληλέγγυοι, οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το Ιερό Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη- δεν θα είναι επιτρεπτή από την ΕΛ.ΑΣ. Αυτά θα τα δούμε τις προσεχείς ημέρες, αμέσως μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας.

Στην συνέχεια, σε ερώτηση για τη δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ότι τα μνημεία είναι εκεί ενιότε για να συμβολίσουν την ανυπακοή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τη δήλωση του κ. Δούκα ατυχή και τόνισε ότι «τα μνημεία είναι εκεί για να τιμούν τους ήρωες του έθνους».

Αναφορικά με τη διαμάχη του δημάρχου Αθηναίων με τον υπουργό Άμυνας σχετικά με τις αρμοδιότητες της φροντίδας του Μνημείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δούκας «άλλα έλεγε τη μία ημέρα, και άλλα την άλλη, τη μία έλεγε το Α και την άλλη το Ω» και επεσήμανε ότι για την κυβέρνηση «το θέμα θεωρείται λήξαν, η τροπολογία ψηφίστηκε από όλους τους βουλευτές της ΝΔ». Σε ό,τι αφορά τις αυριανές παρελάσεις, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θεωρεί αντιπάλους τους συγγενείς θυμάτων μιας τραγωδίας, εμείς δεν ζυγίζουμε τους νεκρούς».