Γερουλάνος: Προτείνει τη δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας

«Πολύ κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για το τι είναι “πατριωτικό”. Τι καθορίζει μια “πατριωτική” στάση στα πράγματα;» αναρωτήθηκε στην αρχή της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατασκευή Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών στην Κέρκυρα.

Ο Μητσοτάκης έλεγε λόγια που δεν τα εννοούσε ποτέ

Ο Παύλος Γερουλάνος φρόντισε να παραπέμψει στα λόγια του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης το 2019: «Είμαστε αντίπαλοι πολιτικοί, δεν είμαστε εχθροί και δεν επιζητούμε ο ένας τον πολιτικό αφανισμό του άλλου». Η χώρα, όταν διχάστηκε, υπέστη εθνικές καταστροφές. Ας αποδείξουμε, λοιπόν, όλοι, ότι μάθαμε από την Ιστορία μας. Ας ξεκινήσουμε τη δική μας Επανάσταση για την φωτεινή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ενωμένοι, το μπορούμε! Το «ή εμείς ή αυτοί» ανήκει στην Ελλάδα του διχασμού. Όλα αυτά είναι παρελθόν».

«Αυτά όμως, δυστυχώς, αποδείχθηκαν μόνο λόγια ενός ανθρώπου που δεν τα εννοούσε ποτέ. Ή μεταλλάχθηκε σε κάτι πολύ μικρότερο από αυτό που πολλοί πίστεψαν», συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος. Αναφέρθηκε σε σειρά προσπαθειών της Κυβέρνησης να διχάσει με πλέον πρόσφατη την προσπάθεια «να εκμεταλλευτεί το ιερότερο σύμβολο όλων: το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη». Και πρόσθεσε: «Αυτός λοιπόν ο Πρωθυπουργός του “διχάζω για να επιβιώσω”, σήμερα παρακολουθεί χαιρέκακα τους Υπουργούς του, τους Δρυμιώτηδες, τις Ομάδες Αλήθειας, που έχουν πάρει ελληνόμετρα και μας μετράνε. Που, στο όνομα του Πατριωτισμού επικαλούνται εμφυλιοπολεμικές, διχαστικές λογικές. Και δεν λέει λέξη. Και δεν νιώθει καμία ντροπή, για ανθρώπους που επικαλούνται ότι τον στηρίζουν. Σιωπά. Με την ένοχη σιωπή του διχασμού».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ θύμισε τα λόγια του αείμνηστου Δημήτρη Τσάτσου, τα οποία είχε επικαλεστεί και ο κ. Μητσοτάκης το 2019 και μετά τα ξέχασε: «Η αντιπαράθεση των αντιπάλων στεριώνει τη Δημοκρατία, η σύγκρουση εχθρών μέσα στον χώρο της είναι η αρχή του τέλους».

Ας θυμόμαστε όλοι ότι ο διχασμός σκοτώνει το Έθνος

Και ο Παύλος Γερουλάνος έκλεισε την εισαγωγή του κάνοντας μία έκκληση: «Μπορεί αριστεροί, δεξιοί και κεντρώοι, να έχουμε διαφορετική ανάγνωση της Ιστορίας. Μπορεί να μας χωρίζουν βαθύτατες πολιτικές διαφορές. Αλλά ας θυμόμαστε πάντα ότι ο διχασμός σκοτώνει το Έθνος. Τα ελληνόμετρα σκοτώνουν την Πατρίδα. Και ότι πραγματικός Πατριωτισμός είναι όλα αυτά που μας ενώνουν. Σε μια εποχή που θα δοκιμαστεί η Πατρίδα, ας τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας πριν από κάθε λέξη, πριν από κάθε πράξη μας. Όλοι. Ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό».

Το Υπερταμείο παραμένει εθνική ντροπή

Ο Παύλος Γερουλάνος στη συνέχεια, μιλώντας για το νομοσχέδιο, ανέφερε πως «την άποψη μου - και του κόμματος μου - για την ανεπάρκεια του Υπερταμείου δεν την έχω, ούτε την έχουμε, κρύψει ποτέ. Ούτε θα την αλλάξουμε σήμερα. Το Υπερταμείο παραμένει εθνική ντροπή έχοντας παραδώσει τη δημόσια περιουσία σε ξένη εποπτεία. Παραμένει χωρίς πραγματικό όραμα και σκοπό καθώς πούλησε κοψοχρονιά περιουσιακά στοιχεία απίστευτης σήμερα αξίας και έχει μείνει με περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους».

«Σήμερα λοιπόν», πρόσθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «κάτω από κανονικές συνθήκες, μια τέτοια επένδυση θα ήταν αιτία για μεγάλη αισιοδοξία. Θα έφερνε στο μυαλό ευημερία. Δημιουργία οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλούτου. Για να γίνουν όμως όλα αυτά θέλει σχεδιασμό: εθνικό και τοπικό. Θέλει διαβούλευση».

«Ξέρετε λοιπόν τι θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα;», ρώτησε ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε:

«Πρώτον: Ποια είναι η συνολική Κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση των μαρινών ή αντίστοιχων τουριστικών λιμενικών υποδομών στη χώρα; Δεύτερον: Ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο για τη διασύνδεση της λειτουργίας της μαρίνας με την τοπική οικονομία της Κέρκυρας, ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το νησί; Τρίτον: Δεδομένου ότι η Κέρκυρα αντιμετωπίζει ήδη έντονο πρόβλημα υπερτουρισμού, έχει προβλεφθεί ενίσχυση των υποδομών όπως ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, προκειμένου να υποστηριχθεί η αυξημένη τουριστική πίεση μιας που τέτοια σκάφη έχουν αυξημένες απαιτήσεις; Και τέταρτον: Ποιο είναι το πραγματικό ετήσιο όφελος για τον ιδιώτη και για το Δημόσιο από την παραχώρηση μιας τόσο υψηλής αξίας μαρίνας; Και το κυριότερο: πώς θα μοιραστεί αυτό το όφελος μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής κοινωνίας; Γιατί; Και με ποιο σκεπτικό;»

Το Υπερταμείο να απορροφηθεί σε ένα Ταμείο Πλούτου εθνικής κυριαρχίας

Και ολοκλήρωσε απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση: «Μπορεί αυτά τα Ταμεία να είναι καλά για business. Αλλά για αποτελεσματικότητα είναι πολύ υποδεέστερα των αναγκών. Και των εθνικών και των τοπικών. Θέλετε μια ακόμα απόδειξη; Δεν χρειάζεται να φύγω καν από το νησί. Πηγαίνετε στο Αχίλλειο. Εθνική ντροπή αυτό που έχει συμβεί εκεί. Πάλι το Υπερταμείο. Το Υπερταμείο πρέπει να κλείσει. Αν θέλουμε αποτελεσματικότητα και μέγιστη διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος, η περιουσία του πρέπει να περάσει στο μεγαλύτερο μέρος της, στις τοπικές κοινωνίες. Το ίδιο να απορροφηθεί σε ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου πλήρους εθνικής κυριαρχίας, κρατώντας τη διαχείριση πολύ μεγάλων περιουσιακών στοιχείων, και λειτουργώντας παράλληλα ως συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας στη διαχείρισης περιουσίας για τις τοπικές κοινωνίες. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιούνται σωστά, τα έργα θα γίνονται γρήγορα, με σχεδιασμό και πραγματικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία».