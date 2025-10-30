ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερουλάνος: Προτείνει τη δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας
Πολιτική
16:44 - 30 Οκτ 2025

Γερουλάνος: Προτείνει τη δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Πολύ κουβέντα έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για το τι είναι “πατριωτικό”. Τι καθορίζει μια “πατριωτική” στάση στα πράγματα;» αναρωτήθηκε στην αρχή της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατασκευή Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών στην Κέρκυρα.

Ο Μητσοτάκης έλεγε λόγια που δεν τα εννοούσε ποτέ

Ο Παύλος Γερουλάνος φρόντισε να παραπέμψει στα λόγια του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης το 2019: «Είμαστε αντίπαλοι πολιτικοί, δεν είμαστε εχθροί και δεν επιζητούμε ο ένας τον πολιτικό αφανισμό του άλλου». Η χώρα, όταν διχάστηκε, υπέστη εθνικές καταστροφές. Ας αποδείξουμε, λοιπόν, όλοι, ότι μάθαμε από την Ιστορία μας. Ας ξεκινήσουμε τη δική μας Επανάσταση για την φωτεινή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ενωμένοι, το μπορούμε! Το «ή εμείς ή αυτοί» ανήκει στην Ελλάδα του διχασμού. Όλα αυτά είναι παρελθόν».

«Αυτά όμως, δυστυχώς, αποδείχθηκαν μόνο λόγια ενός ανθρώπου που δεν τα εννοούσε ποτέ. Ή μεταλλάχθηκε σε κάτι πολύ μικρότερο από αυτό που πολλοί πίστεψαν», συνέχισε ο Παύλος Γερουλάνος. Αναφέρθηκε σε σειρά προσπαθειών της Κυβέρνησης να διχάσει με πλέον πρόσφατη την προσπάθεια «να εκμεταλλευτεί το ιερότερο σύμβολο όλων: το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη». Και πρόσθεσε: «Αυτός λοιπόν ο Πρωθυπουργός του “διχάζω για να επιβιώσω”, σήμερα παρακολουθεί χαιρέκακα τους Υπουργούς του, τους Δρυμιώτηδες, τις Ομάδες Αλήθειας, που έχουν πάρει ελληνόμετρα και μας μετράνε. Που, στο όνομα του Πατριωτισμού επικαλούνται εμφυλιοπολεμικές, διχαστικές λογικές. Και δεν λέει λέξη. Και δεν νιώθει καμία ντροπή, για ανθρώπους που επικαλούνται ότι τον στηρίζουν. Σιωπά. Με την ένοχη σιωπή του διχασμού».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ θύμισε τα λόγια του αείμνηστου Δημήτρη Τσάτσου, τα οποία είχε επικαλεστεί και ο κ. Μητσοτάκης το 2019 και μετά τα ξέχασε: «Η αντιπαράθεση των αντιπάλων στεριώνει τη Δημοκρατία, η σύγκρουση εχθρών μέσα στον χώρο της είναι η αρχή του τέλους».

Ας θυμόμαστε όλοι ότι ο διχασμός σκοτώνει το Έθνος

Και ο Παύλος Γερουλάνος έκλεισε την εισαγωγή του κάνοντας μία έκκληση: «Μπορεί αριστεροί, δεξιοί και κεντρώοι, να έχουμε διαφορετική ανάγνωση της Ιστορίας. Μπορεί να μας χωρίζουν βαθύτατες πολιτικές διαφορές. Αλλά ας θυμόμαστε πάντα ότι ο διχασμός σκοτώνει το Έθνος. Τα ελληνόμετρα σκοτώνουν την Πατρίδα. Και ότι πραγματικός Πατριωτισμός είναι όλα αυτά που μας ενώνουν. Σε μια εποχή που θα δοκιμαστεί η Πατρίδα, ας τα έχουμε όλοι στο μυαλό μας πριν από κάθε λέξη, πριν από κάθε πράξη μας. Όλοι. Ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό».

Το Υπερταμείο παραμένει εθνική ντροπή

Ο Παύλος Γερουλάνος στη συνέχεια, μιλώντας για το νομοσχέδιο, ανέφερε πως «την άποψη μου - και του κόμματος μου - για την ανεπάρκεια του Υπερταμείου δεν την έχω, ούτε την έχουμε, κρύψει ποτέ. Ούτε θα την αλλάξουμε σήμερα. Το Υπερταμείο παραμένει εθνική ντροπή έχοντας παραδώσει τη δημόσια περιουσία σε ξένη εποπτεία. Παραμένει χωρίς πραγματικό όραμα και σκοπό καθώς πούλησε κοψοχρονιά περιουσιακά στοιχεία απίστευτης σήμερα αξίας και έχει μείνει με περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους».

«Σήμερα λοιπόν», πρόσθεσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «κάτω από κανονικές συνθήκες, μια τέτοια επένδυση θα ήταν αιτία για μεγάλη αισιοδοξία. Θα έφερνε στο μυαλό ευημερία. Δημιουργία οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλούτου. Για να γίνουν όμως όλα αυτά θέλει σχεδιασμό: εθνικό και τοπικό. Θέλει διαβούλευση».

«Ξέρετε λοιπόν τι θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα;», ρώτησε ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε:

«Πρώτον: Ποια είναι η συνολική Κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση των μαρινών ή αντίστοιχων τουριστικών λιμενικών υποδομών στη χώρα; Δεύτερον: Ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο για τη διασύνδεση της λειτουργίας της μαρίνας με την τοπική οικονομία της Κέρκυρας, ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για το νησί; Τρίτον: Δεδομένου ότι η Κέρκυρα αντιμετωπίζει ήδη έντονο πρόβλημα υπερτουρισμού, έχει προβλεφθεί ενίσχυση των υποδομών όπως ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, προκειμένου να υποστηριχθεί η αυξημένη τουριστική πίεση μιας που τέτοια σκάφη έχουν αυξημένες απαιτήσεις; Και τέταρτον: Ποιο είναι το πραγματικό ετήσιο όφελος για τον ιδιώτη και για το Δημόσιο από την παραχώρηση μιας τόσο υψηλής αξίας μαρίνας; Και το κυριότερο: πώς θα μοιραστεί αυτό το όφελος μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικής κοινωνίας; Γιατί; Και με ποιο σκεπτικό;»

Το Υπερταμείο να απορροφηθεί σε ένα Ταμείο Πλούτου εθνικής κυριαρχίας

Και ολοκλήρωσε απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση: «Μπορεί αυτά τα Ταμεία να είναι καλά για business. Αλλά για αποτελεσματικότητα είναι πολύ υποδεέστερα των αναγκών. Και των εθνικών και των τοπικών. Θέλετε μια ακόμα απόδειξη; Δεν χρειάζεται να φύγω καν από το νησί. Πηγαίνετε στο Αχίλλειο. Εθνική ντροπή αυτό που έχει συμβεί εκεί. Πάλι το Υπερταμείο. Το Υπερταμείο πρέπει να κλείσει. Αν θέλουμε αποτελεσματικότητα και μέγιστη διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος, η περιουσία του πρέπει να περάσει στο μεγαλύτερο μέρος της, στις τοπικές κοινωνίες. Το ίδιο να απορροφηθεί σε ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου πλήρους εθνικής κυριαρχίας, κρατώντας τη διαχείριση πολύ μεγάλων περιουσιακών στοιχείων, και λειτουργώντας παράλληλα ως συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας στη διαχείρισης περιουσίας για τις τοπικές κοινωνίες. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία θα αξιοποιούνται σωστά, τα έργα θα γίνονται γρήγορα, με σχεδιασμό και πραγματικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Όμιλος DRUCKFARBEN εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στη Χαλκίδα
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος DRUCKFARBEN εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στη Χαλκίδα

Ν. Παπανδρέου: Η κυβέρνηση αλιεύει ψήφους σε πολύ «θολά νερά» σιωπώντας για τα ακραία μορφώματα
Πολιτική

Ν. Παπανδρέου: Η κυβέρνηση αλιεύει ψήφους σε πολύ «θολά νερά» σιωπώντας για τα ακραία μορφώματα

Τα πρόσωπα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Πρώην υπουργοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες
Πολιτική

Τα πρόσωπα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Πρώην υπουργοί, επιστήμονες και καλλιτέχνες

Μυτιληναίος: Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στις δυνάμεις της – Η Ευρώπη έχει μείνει εκτός παιχνιδιού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μυτιληναίος: Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στις δυνάμεις της – Η Ευρώπη έχει μείνει εκτός παιχνιδιού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο
Ανεμοδείκτης

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:50

Wall Street: Στάση αναμονής με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 16:24

ΕΚΤ: Γιατί η φούσκα της ΤΝ μπορεί να ταρακουνήσει τις αγορές

Πολιτική
17/08/2026 - 16:00

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για την πυρκαγιά της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:50

ΕΕ: Κινητοποιεί τους μηχανισμούς υποστήριξης καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται στην Ευρώπη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 15:43

Ενεργειακή ασφάλεια: Η Κομισιόν ανοίγει παράθυρο δημοσιονομικής ευελιξίας

Οικονομία
17/08/2026 - 15:20

Η Ελλάδα «ροκανίζει» το χρέος με νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους €13 δισ.

Ειδήσεις
17/08/2026 - 15:10

Έκρηξη Τραμπ: «Θα βομβαρδίσουμε το Ομάν αν μπει στον δρόμο μας»

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/08/2026 - 15:00

EΥΔΑΠ: Βήμα για την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:40

Το ΠΑΣΟΚ «οχυρώνεται» στο Ηράκλειο

Ανεμοδείκτης
17/08/2026 - 14:03

Οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και οι εκπλήξεις

Magazino
17/08/2026 - 14:03

10 μικρές αλλαγές στο σπίτι που θα κάνουν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς πολύ πιο εύκολο

Πολιτική
17/08/2026 - 13:39

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:20

Handelsblatt: Πολιτικά δύσκολη η ένταξη της Κύπρου στη Σένγκεν

Ναυτιλία
17/08/2026 - 13:04

Στενεύει ο κλοιός στα Στενά του Ορμούζ: Στο μηδέν η ναυσιπλοΐα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 13:00

Η δίκη που μπορεί να αλλάξει για πάντα το Instagram και το Facebook

Νομίσματα
17/08/2026 - 12:20

Bitcoin: Τι σημαίνουν οι επόμενες κινήσεις της Fed για την αγορά crypto

Ειδήσεις
17/08/2026 - 12:04

Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ειδήσεις
17/08/2026 - 11:44

Η Συμφωνία της Μέκκας και ο «πόλεμος» των διαδρόμων – Πώς επηρεάζεται ο IMEC

Οικονομία
17/08/2026 - 11:21

Πρωτογενές πλεόνασμα €5,725 δισ. στο επτάμηνο - Αυξημένα τα έσοδα από φόρους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ