Κασσελάκης: Ο ομοφοβικός οχετός του Μπέου επιβεβαιώνει τη ριζωμένη τοξικότητα στην Ελλάδα

Πυρά κατά του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου εξαπέλυσε την Παρασκευή (31/10) μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Κίνήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Κασσελάκης κατηγόρησε τον κ. Μέο για «ομοφοβικό οχετό», συνδέοντάς τον με την ακροδεξιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Βόλου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω στον Αντ1 την Πέμπτη (30/10), προχωρώντας εκ νέου σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κασσελάκη:

«Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω. Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος.

Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική»συμπεριφορά του στην τουαλέτα.

Για να τελειώνουμε. Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας. Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου. Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά. Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.