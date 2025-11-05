Τσαβδαρίδης: Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι μοχλός αναγέννησης της ελληνικής βιομηχανίας
Πολιτική
20:08 - 05 Νοε 2025

Τσαβδαρίδης: Η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι μοχλός αναγέννησης της ελληνικής βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το συνέδριο Plastainability 2025, που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, συγχαίροντας τους διοργανωτές για τη συνεπή και επιτυχημένη θεσμοθέτηση αυτής της πρωτοβουλίας, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα στη χώρα μας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο φετινό θέμα «Η Βιομηχανία Πλαστικών μεταξύ Κυκλικότητας & Αβεβαιότητας», τόνισε ότι αποτυπώνει με ακρίβεια τη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανία: από τη μία την αδήριτη ανάγκη της κυκλικότητας και από την άλλη την αβεβαιότητα που προκαλεί το ρευστό διεθνές περιβάλλον και η ρυθμιστική πολυπλοκότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε ότι «η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση, αλλά να αποτελέσει καταλύτη για την αναγέννηση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής μεταποίησης». Επεσήμανε, παράλληλα, τη σταθερή δέσμευση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπό τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός έκανε ειδική αναφορά στη σημασία του “Made in Europe”, επισημαίνοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μόνο ένας πράσινος καταναλωτής αλλά πρέπει να παραμείνει και ένας ισχυρός παραγωγός». Τόνισε πως η απάντηση στις προκλήσεις δεν είναι η φυγή της παραγωγής εκτός Ευρώπης, αλλά η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής που πρωτοπορεί στην κυκλικότητα.

Κλείνοντας, ο κ. Τσαβδαρίδης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης, Βιομηχανίας και Έρευνας, σημειώνοντας ότι «η λύση στην αβεβαιότητα είναι η τεχνολογία, η γνώση και η καινοτομία». Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι δυναμικά παρούσα στις Βρυξέλλες, υποστηρίζοντας μια ρεαλιστική και ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική», κατέληξε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

