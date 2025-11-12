ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηστίδης: Ή η Νέα Δημοκρατία είναι άχρηστη ή ήταν στο κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:11 - 12 Νοε 2025

Χρηστίδης: Ή η Νέα Δημοκρατία είναι άχρηστη ή ήταν στο κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η ΝΔ πρέπει να επιλέξει: Αν ήταν άχρηστη και, επί έξι χρόνια, δεν έκανε τίποτα απολύτως για να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή αν ήταν στο κόλπο. Ένα από τα δύο συμβαίνει», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open την Τετάρτη (12/11).

Σχολίασε ότι οι απαντήσεις που δίνονται, στην Εξεταστική Επιτροπή, από τους «γαλάζιους» πρωταγωνιστές της υπόθεσης, «παραπέμπουν σε ιλαροτραγωδία και δεν μπορούν να τύχουν υπεράσπισης από κανένα κανονικό ευρωπαϊκό κόμμα».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι με δική της ευθύνη, η Ελλάδα έχει γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόσθεσε: «Ή η Νέα Δημοκρατία είναι στο κόλπο από το 2019, πρωταγωνίστρια του σκανδάλου, όπως λέει η κυρία Κοβέσι ότι πρέπει να διερευνηθεί σε μια καθετοποιημένη οργάνωση και δομή που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρώτος διοικητής που καταγγέλλει πράγματα γίνεται συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη ή μιλάμε για μία απολύτως άχρηστη κυβέρνηση, η οποία για έξι χρόνια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο και οδηγεί το 2025 τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε μνημόνιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή».

Στο γενικότερο πλαίσιο κριτικής που άσκησε, ζήτησε απαντήσεις από την εκπρόσωπο της ΝΔ: «Γιατί 7 στους 10 πολίτες, αυτή τη στιγμή, θεωρούν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μια διεφθαρμένη κυβέρνηση; Να μας πείτε γιατί κλείνουν τα ταχυδρομεία σε όλη τη χώρα, γιατί υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν καθηγητές ενώ είναι Νοέμβρης μήνας, γιατί τέσσερα χρόνια μετά μετράμε διαγράμματα αντί να μετράμε παρεμβάσεις γύρω από το ζήτημα του ρεύματος;».

Τόνισε, τέλος, την ανάγκη για μια κυβέρνηση με αξιοπιστία, σοβαρότητα και συμπλήρωσε πως το κρίσιμο, για το ΠΑΣΟΚ, είναι να δημιουργηθεί μια.. κανονική κανονικότητα, διαφορετική από αυτή της ΝΔ «με τους φραπέδες, τους χασάπηδες, τις Τζάγκουαρ και τις Φεράρι».

«Σήμερα δημιουργείται μια κοινωνία του ενός τρίτου. Έχεις λεφτά; Έχεις πρόσβαση στην παιδεία. Έχεις λεφτά; Έχεις πρόσβαση στην υγεία. Έχεις λεφτά; Έχεις πρόσβαση στα ταχυδρομεία. Δεν έχεις λεφτά; Τότε είσαι εκτός κοινωνικής πρόβλεψης. Αυτή είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό οι ανισότητες μεγαλώνουν», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΗΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

Αυτοδιοίκηση
25/05/2026 - 15:22

Χαρδαλιάς για στήριξη της οικογένειας: €336 εκατ. σε 117.000 vouchers για 132.000 παιδιά

Εμπορεύματα
25/05/2026 - 15:15

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ