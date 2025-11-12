Χρηστίδης: Ή η Νέα Δημοκρατία είναι άχρηστη ή ήταν στο κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ πρέπει να επιλέξει: Αν ήταν άχρηστη και, επί έξι χρόνια, δεν έκανε τίποτα απολύτως για να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή αν ήταν στο κόλπο. Ένα από τα δύο συμβαίνει», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open την Τετάρτη (12/11).

Σχολίασε ότι οι απαντήσεις που δίνονται, στην Εξεταστική Επιτροπή, από τους «γαλάζιους» πρωταγωνιστές της υπόθεσης, «παραπέμπουν σε ιλαροτραγωδία και δεν μπορούν να τύχουν υπεράσπισης από κανένα κανονικό ευρωπαϊκό κόμμα».

Κατηγόρησε, δε, την κυβέρνηση ότι με δική της ευθύνη, η Ελλάδα έχει γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόσθεσε: «Ή η Νέα Δημοκρατία είναι στο κόλπο από το 2019, πρωταγωνίστρια του σκανδάλου, όπως λέει η κυρία Κοβέσι ότι πρέπει να διερευνηθεί σε μια καθετοποιημένη οργάνωση και δομή που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο πρώτος διοικητής που καταγγέλλει πράγματα γίνεται συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη ή μιλάμε για μία απολύτως άχρηστη κυβέρνηση, η οποία για έξι χρόνια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο και οδηγεί το 2025 τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε μνημόνιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή».

Στο γενικότερο πλαίσιο κριτικής που άσκησε, ζήτησε απαντήσεις από την εκπρόσωπο της ΝΔ: «Γιατί 7 στους 10 πολίτες, αυτή τη στιγμή, θεωρούν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μια διεφθαρμένη κυβέρνηση; Να μας πείτε γιατί κλείνουν τα ταχυδρομεία σε όλη τη χώρα, γιατί υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν καθηγητές ενώ είναι Νοέμβρης μήνας, γιατί τέσσερα χρόνια μετά μετράμε διαγράμματα αντί να μετράμε παρεμβάσεις γύρω από το ζήτημα του ρεύματος;».

Τόνισε, τέλος, την ανάγκη για μια κυβέρνηση με αξιοπιστία, σοβαρότητα και συμπλήρωσε πως το κρίσιμο, για το ΠΑΣΟΚ, είναι να δημιουργηθεί μια.. κανονική κανονικότητα, διαφορετική από αυτή της ΝΔ «με τους φραπέδες, τους χασάπηδες, τις Τζάγκουαρ και τις Φεράρι».

«Σήμερα δημιουργείται μια κοινωνία του ενός τρίτου. Έχεις λεφτά; Έχεις πρόσβαση στην παιδεία. Έχεις λεφτά; Έχεις πρόσβαση στην υγεία. Έχεις λεφτά; Έχεις πρόσβαση στα ταχυδρομεία. Δεν έχεις λεφτά; Τότε είσαι εκτός κοινωνικής πρόβλεψης. Αυτή είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό οι ανισότητες μεγαλώνουν», κατέληξε.