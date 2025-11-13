ΣΥΡΙΖΑ: Ζημιές €210 εκατ. στις άμεσες ενισχύσεις και καθυστερήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με ευθύνη της κυβέρνησης

Τα όσα αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους της DG AGRIτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρέθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022 και της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, επιβεβαιώνουν, με τον πιο κατηγορηματικό και αδιάψευστο τρόπο, ότι το Eπιτελικό Kράτος της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει τη χώρα σε πρωτοφανή εκτροχιασμό στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων της αγροτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 210 εκατ. ευρώ άμεσων ενισχύσεων για τα έτη 2023 και 2024 χάθηκαν οριστικά, επειδή το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέτυχαν να τα απορροφήσουν και να τα πληρώσουν εγκαίρως στους παραγωγούς. Από αυτά, τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να έχουν καταβληθεί είτε ως βασική ενίσχυση, είτε ως συνδεδεμένες, είτε μέσω οικολογικών σχημάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις πληρώθηκαν με 60%–70% κάτω από τον προβλεπόμενο μέσο όρο.

Παράλληλα, η Κομισιόν χτυπά προειδοποιητικό καμπανάκι για τις τεράστιες καθυστερήσεις στις προσκλήσεις του ΠΑΑ, λόγω προβλημάτων στα πληροφοριακά συστήματα. Προβλήματα που το ΥΠΑΑΤ είχε δεσμευτεί ότι θα έχει επιλύσει από πέρυσι, αλλά φυσικά δεν το έπραξε. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος απώλειας του στόχου Ν+2 στο τέλος του 2025, με πιθανή απώλεια επιπλέον εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τον αγροτικό τομέα.

Επιπλέον επισημάνθηκε, πολύ ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαφυγής από τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Δηλαδή τα πρόστιμα, για τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024 στα καθεστώτα Σπάνιων Φυλών, Βιολογικών, Κομφούζιο και άλλα. Οι πρακτικές που οδήγησαν στο «actionplan» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πλέον ανεκτές και οι ευρωπαϊκοί ελεγκτές απαιτούν πλήρη, διαφανή και πιστή υλοποίηση, σημείο προς σημείο.

Τέλος, κατέστη απολύτως σαφές από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ότι το περιβόητο actionplan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο οδηγηθήκαμε, εξαιτίας της παταγώδους αποτυχίας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, στη λειτουργία του Οργανισμού, θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά γράμμα, αφού όπως τονίστηκε: «Υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. ∆εν υπάρχει καμία διαφυγή από αυτό, δεν θα υπάρξει διαφυγή».

Η εικόνα που περιγράφουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, έλλειψης σχεδιασμού και διοικητικής ανεπάρκειας. Μιλούν για χώρα που «δεν ξέρει τι ζητά από το στελεχιακό δυναμικό της», για συνεχείς καθυστερήσεις που έχουν γίνει κανονικότητα και για πληρωμές που, σε κάθε επίπεδο, δεν γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σε μια περίοδο που η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας, το γεγονός ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χάνονται επειδή η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ δεν μπορεί να διαχειριστεί βασικές διαδικασίες αποτελεί όχι μόνο πολιτική, αλλά κοινωνική και εθνική αποτυχία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να χάνει πολύτιμους πόρους, λόγω κυβερνητικής ανεπάρκειας και:

Καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την απώλεια των 210 εκατ. ευρώ άμεσων ενισχύσεων.

• Ζητά διαφάνεια στους ελέγχους και δικαιοσύνη στις πληρωμές, ώστε να προστατευτούν οι πραγματικοί παραγωγοί και να αποτραπούν νέες ποινές και πρόστιμα, που εντέλει θα επιβαρύνουν το σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων.

• Ζητά διαφάνεια στους ελέγχους και δικαιοσύνη στις πληρωμές, ώστε να προστατευτούν οι πραγματικοί παραγωγοί και να αποτραπούν νέες ποινές και πρόστιμα, που εντέλει θα επιβαρύνουν το σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων. Απαιτεί την άμεση ενεργοποίηση των προσκλήσεων του ΠΑΑ.

Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να αγωνίζεται, στο πλευρό των Ελλήνων παραγωγών, για την άμεση και ουσιαστική υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, για την επιβίωσή τους και την παραμονή τους στην ύπαιθρο.