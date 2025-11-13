ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Ζημιές €210 εκατ. στις άμεσες ενισχύσεις και καθυστερήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική
13:45 - 13 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ζημιές €210 εκατ. στις άμεσες ενισχύσεις και καθυστερήσεις στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με ευθύνη της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα όσα αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους της DG AGRIτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρέθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022 και της 6ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023–2027, επιβεβαιώνουν, με τον πιο κατηγορηματικό και αδιάψευστο τρόπο, ότι το Eπιτελικό Kράτος της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει τη χώρα σε πρωτοφανή εκτροχιασμό στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων της αγροτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 210 εκατ. ευρώ άμεσων ενισχύσεων για τα έτη 2023 και 2024 χάθηκαν οριστικά, επειδή το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέτυχαν να τα απορροφήσουν και να τα πληρώσουν εγκαίρως στους παραγωγούς. Από αυτά, τουλάχιστον 160 εκατ. ευρώ θα μπορούσαν να έχουν καταβληθεί είτε ως βασική ενίσχυση, είτε ως συνδεδεμένες, είτε μέσω οικολογικών σχημάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις πληρώθηκαν με 60%–70% κάτω από τον προβλεπόμενο μέσο όρο.

Παράλληλα, η Κομισιόν χτυπά προειδοποιητικό καμπανάκι για τις τεράστιες καθυστερήσεις στις προσκλήσεις του ΠΑΑ, λόγω προβλημάτων στα πληροφοριακά συστήματα. Προβλήματα που το ΥΠΑΑΤ είχε δεσμευτεί ότι θα έχει επιλύσει από πέρυσι, αλλά φυσικά δεν το έπραξε. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος απώλειας του στόχου Ν+2 στο τέλος του 2025, με πιθανή απώλεια επιπλέον εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τον αγροτικό τομέα.

Επιπλέον επισημάνθηκε, πολύ ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαφυγής από τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Δηλαδή τα πρόστιμα, για τις καθυστερήσεις πληρωμών του 2024 στα καθεστώτα Σπάνιων Φυλών, Βιολογικών, Κομφούζιο και άλλα. Οι πρακτικές που οδήγησαν στο «actionplan» του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πλέον ανεκτές και οι ευρωπαϊκοί ελεγκτές απαιτούν πλήρη, διαφανή και πιστή υλοποίηση, σημείο προς σημείο.

Τέλος, κατέστη απολύτως σαφές από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ότι το περιβόητο actionplan για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο οδηγηθήκαμε, εξαιτίας της παταγώδους αποτυχίας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, στη λειτουργία του Οργανισμού, θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά γράμμα, αφού όπως τονίστηκε: «Υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. ∆εν υπάρχει καμία διαφυγή από αυτό, δεν θα υπάρξει διαφυγή».

Η εικόνα που περιγράφουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης, έλλειψης σχεδιασμού και διοικητικής ανεπάρκειας. Μιλούν για χώρα που «δεν ξέρει τι ζητά από το στελεχιακό δυναμικό της», για συνεχείς καθυστερήσεις που έχουν γίνει κανονικότητα και για πληρωμές που, σε κάθε επίπεδο, δεν γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Σε μια περίοδο που η πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας, το γεγονός ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χάνονται επειδή η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ δεν μπορεί να διαχειριστεί βασικές διαδικασίες αποτελεί όχι μόνο πολιτική, αλλά κοινωνική και εθνική αποτυχία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τονίζει ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να χάνει πολύτιμους πόρους, λόγω κυβερνητικής ανεπάρκειας και:

  • Καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την απώλεια των 210 εκατ. ευρώ άμεσων ενισχύσεων.
    • Ζητά διαφάνεια στους ελέγχους και δικαιοσύνη στις πληρωμές, ώστε να προστατευτούν οι πραγματικοί παραγωγοί και να αποτραπούν νέες ποινές και πρόστιμα, που εντέλει θα επιβαρύνουν το σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων.
  • Απαιτεί την άμεση ενεργοποίηση των προσκλήσεων του ΠΑΑ.

Και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να αγωνίζεται, στο πλευρό των Ελλήνων παραγωγών, για την άμεση και ουσιαστική υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, για την επιβίωσή τους και την παραμονή τους στην ύπαιθρο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πεπραγμένα του υπερασπίστηκε ο Αποστολάκης – Αποκαλύπτεται μία διοίκηση χωρίς έλεγχο, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πεπραγμένα του υπερασπίστηκε ο Αποστολάκης – Αποκαλύπτεται μία διοίκηση χωρίς έλεγχο, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Χαλάνδρι: Δωρεάν έλεγχοι για HIV - Δράση ενημέρωσης και πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS
Υγεία

Χαλάνδρι: Δωρεάν έλεγχοι για HIV - Δράση ενημέρωσης και πρόληψης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της «εκκαθάρισης» 290.000 αιώνιων φοιτητών
Πολιτική

Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της «εκκαθάρισης» 290.000 αιώνιων φοιτητών

Τσουκαλάς: Με την πολιτική Μητσοτάκη είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα
Πολιτική

Τσουκαλάς: Με την πολιτική Μητσοτάκη είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Κανένας εφησυχασμός το καλοκαίρι για την ευλογιά των αιγοπροβάτων - Να τελειώσουμε με τη νόσο

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου και... Κοτζιάς απέναντι στον Τσίπρα

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ανανέωση θητείας Στουρνάρα: Η ΝΔ αγνόησε βάσιμα επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την επιλογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/05/2026 - 15:22

Έτσι ξαφνικά ένας υπερτυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ από την Allwyn – Ο Φώτης Α. από την Κοζάνη ήταν ο μεγάλος νικητής του Instant Win

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 15:06

Credia Bank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Premia Properties στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Mango: Παραιτείται ο Άντικ λόγω της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Οι «σκληροί» του Βορρά μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ