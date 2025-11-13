ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Η φιέστα της κυβέρνησης για τα «υπερσύγχρονα αεροσκάφη» δεν κρύβει την πλήρη αποτυχία της Πολιτικής Προστασίας
Πολιτική
16:16 - 13 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ: Η φιέστα της κυβέρνησης για τα «υπερσύγχρονα αεροσκάφη» δεν κρύβει την πλήρη αποτυχία της Πολιτικής Προστασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η σημερινή φιέστα στα Μέγαρα για την παράδοση τριών αεροσκαφών Diamond 62 MPP αποτελεί μια ακόμη επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρουσιάζεται ως ”άλμα στην ανθεκτικότητα”, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για άλλο ένα έργο χωρίς υποδομή, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης του κόμματος Μιχάλης Χάλαρης.  

«Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν να συλλέγουν δεδομένα και εικόνες σε πραγματικό χρόνο αλλά σε ποιο δίκτυο θα τα στείλουν;

Η κυβέρνηση έχει ήδη απεντάξει από το Ταμείο Ανάκαμψης δύο κρίσιμα έργα που ήταν απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία τους:

  • Το «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης»,
  • Και την «Εθνική Βάση Δεδομένων – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», ύψους 21,6 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι δύο τομεάρχες.

Και προσθέτουν:

«Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που:

  • Απένταξε τα 13 ΠΕΚΕΠ, κόμβους κρίσιμης διαλειτουργικότητας για τη διαχείριση κρίσεων.
  • Απέτυχε να αναβαθμίσει τα Canadair, με αποτέλεσμα φέτος να πέταξαν μόλις 9 από τα 24 διαθέσιμα.
  • Και τώρα απαξιώνει ακόμη ένα έργο που θα μπορούσε να σώσει ζωές και περιουσίες, μετατρέποντας τα νέα αεροσκάφη σε “τεχνολογικά παλιοσίδερα” χωρίς επιχειρησιακό οικοσύστημα».

«Διαχειριστή έργων βιτρίνας» το υπουργείο

Συνεχίζουν την κριτική τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως διαχειριστής έργων βιτρίνας, χωρίς στρατηγική, χωρίς σχέδιο, χωρίς λειτουργική ενσωμάτωση.

Όταν απουσιάζει το ενιαίο δίκτυο δεδομένων, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και ο σύγχρονος συντονισμός, καμία “πτήση επίδειξης” δεν μπορεί να σβήσει τις φλόγες ούτε να σώσει ζωές».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Όπως επισημαίνουν, «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει πλήρη, εφαρμόσιμη πρόταση για ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, ριζικά διαφορετικό από το σημερινό πελατειακό μόρφωμα:

– Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Κρίσεων (ICS-GR) και ψηφιακό “Crisis Dashboard” με real-time δεδομένα.

– Ταμείο Πρόληψης και Άμεσης Αποκατάστασης, με απευθείας πόρους σε Δήμους και Περιφέρειες.

– Ψηφιακά εργαλεία πρόληψης με τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορική παρακολούθηση και έγκαιρη ειδοποίηση.

– Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών, ώστε να μη δίνουν μάχες με άδεια χέρια.

– Διαφάνεια και λογοδοσία, για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της αναποτελεσματικότητας και της σπατάλης».

«Η Ελλάδα χρειάζεται Πολιτική Προστασία με σχέδιο, όχι επικοινωνία.Με πρόληψη, όχι φιέστες.Με αποτελέσματα, όχι εγκαίνια για το θεαθήναι. Η χώρα δεν αντέχει άλλη μια “επιχείρηση εντυπώσεων”. Αντέχει μόνο αλήθεια, επαγγελματισμό και σοβαρότητα κι αυτό είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την επόμενη μέρα», καταλήγουν στην ανακοίνωσή του οι τομεάρχες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα
Πολιτική

Ο λόγος που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές
Πολιτική

Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η νίκη και η πολιτική ανατροπή στις επόμενες εκλογές

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και τέταρτη η Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/05/2026 - 15:22

Έτσι ξαφνικά ένας υπερτυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ από την Allwyn – Ο Φώτης Α. από την Κοζάνη ήταν ο μεγάλος νικητής του Instant Win

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 15:06

Credia Bank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Premia Properties στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Mango: Παραιτείται ο Άντικ λόγω της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Οι «σκληροί» του Βορρά μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ