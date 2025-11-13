ΠΑΣΟΚ: Η φιέστα της κυβέρνησης για τα «υπερσύγχρονα αεροσκάφη» δεν κρύβει την πλήρη αποτυχία της Πολιτικής Προστασίας

«Η σημερινή φιέστα στα Μέγαρα για την παράδοση τριών αεροσκαφών Diamond 62 MPP αποτελεί μια ακόμη επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρουσιάζεται ως ”άλμα στην ανθεκτικότητα”, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για άλλο ένα έργο χωρίς υποδομή, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης του κόμματος Μιχάλης Χάλαρης.

«Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη μπορούν να συλλέγουν δεδομένα και εικόνες σε πραγματικό χρόνο αλλά σε ποιο δίκτυο θα τα στείλουν;

Η κυβέρνηση έχει ήδη απεντάξει από το Ταμείο Ανάκαμψης δύο κρίσιμα έργα που ήταν απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία τους:

Το «Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης»,

Και την «Εθνική Βάση Δεδομένων – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Πρόληψης», ύψους 21,6 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι δύο τομεάρχες.

Και προσθέτουν:

«Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση που:

Απένταξε τα 13 ΠΕΚΕΠ, κόμβους κρίσιμης διαλειτουργικότητας για τη διαχείριση κρίσεων.

Απέτυχε να αναβαθμίσει τα Canadair, με αποτέλεσμα φέτος να πέταξαν μόλις 9 από τα 24 διαθέσιμα.

Και τώρα απαξιώνει ακόμη ένα έργο που θα μπορούσε να σώσει ζωές και περιουσίες, μετατρέποντας τα νέα αεροσκάφη σε “τεχνολογικά παλιοσίδερα” χωρίς επιχειρησιακό οικοσύστημα».

«Διαχειριστή έργων βιτρίνας» το υπουργείο

Συνεχίζουν την κριτική τους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως διαχειριστής έργων βιτρίνας, χωρίς στρατηγική, χωρίς σχέδιο, χωρίς λειτουργική ενσωμάτωση.

Όταν απουσιάζει το ενιαίο δίκτυο δεδομένων, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα και ο σύγχρονος συντονισμός, καμία “πτήση επίδειξης” δεν μπορεί να σβήσει τις φλόγες ούτε να σώσει ζωές».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Όπως επισημαίνουν, «το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει πλήρη, εφαρμόσιμη πρόταση για ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, ριζικά διαφορετικό από το σημερινό πελατειακό μόρφωμα:

– Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Κρίσεων (ICS-GR) και ψηφιακό “Crisis Dashboard” με real-time δεδομένα.

– Ταμείο Πρόληψης και Άμεσης Αποκατάστασης, με απευθείας πόρους σε Δήμους και Περιφέρειες.

– Ψηφιακά εργαλεία πρόληψης με τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορική παρακολούθηση και έγκαιρη ειδοποίηση.

– Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντών, ώστε να μη δίνουν μάχες με άδεια χέρια.

– Διαφάνεια και λογοδοσία, για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της αναποτελεσματικότητας και της σπατάλης».

«Η Ελλάδα χρειάζεται Πολιτική Προστασία με σχέδιο, όχι επικοινωνία.Με πρόληψη, όχι φιέστες.Με αποτελέσματα, όχι εγκαίνια για το θεαθήναι. Η χώρα δεν αντέχει άλλη μια “επιχείρηση εντυπώσεων”. Αντέχει μόνο αλήθεια, επαγγελματισμό και σοβαρότητα κι αυτό είναι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την επόμενη μέρα», καταλήγουν στην ανακοίνωσή του οι τομεάρχες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.