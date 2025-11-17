Αύξηση–έκπληξη στις κατασκευαστικές δαπάνες στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Ανοδικά κινήθηκαν και τον Αύγουστο οι δαπάνες για κατασκευαστικά έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατρέποντας τις προβλέψεις των αναλυτών και βάζοντας τέλος στο πεντάμηνο διαδοχικών μειώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, οι συνολικές δαπάνες κατασκευών αυξήθηκαν κατά 0,2%, φτάνοντας τα 2,169 τρισ. δολάρια, μετά την περιορισμένη υποχώρηση 0,1% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν νέα μείωση της τάξης του 0,1% για τον Αύγουστο, πρόβλεψη που τελικά διαψεύστηκε.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες αποτυπώνουν το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται τόσο από επιχειρήσεις όσο και από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε έργα υποδομών και κτιριακές κατασκευές, αποτελώντας βασικό δείκτη για τη δυναμική της οικονομικής δραστηριότητας.