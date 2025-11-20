Θεμιστοκλέους: Έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ - Καλύψαμε τα 2/3 των θέσεων μετά από 15 χρόνια

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε σήμερα (20/11) στα Παραπολιτικά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, τις κτιριακές τους υποδομές και το προσωπικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι υπάρχει μια σαφής βελτίωση όσον αφορά τις αναμονές στα δημόσια νοσοκομεία, με το χρόνο να έχει μειωθεί κατά το ήμισυ.

«Από τις 9 ώρες που είχαμε αναμονή όταν ξεκίνησε το σχέδιο αυτή τη στιγμή είμαστε στις 4 και κάτι ώρες, με το σχέδιο να είναι ακόμη σε εξέλιξη».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι πραγματοποιείται αναβάθμιση στον τομέα των επειγόντων περιστατικών, τόσο μέσω της στοχευμένης στελέχωσης των ΤΕΠ, όσο και μέσα από την ανακαίνιση των τμημάτων. Όσον αφορά ευρύτερα την αξιολόγηση της κατάστασης στα νοσοκομεία, ο υφυπουργός τόνισε ότι αντίθετα από την εικόνα κατάρρευσης που συχνά επικρατεί στην κοινή γνώμη, την πραγματική εικόνα τη δίνουν οι ασθενείς μέσω της εμπειρίας της νοσηλείας τους. Σύμφωνα με αυτήν, φαίνεται -κατά τον υφυπουργό- ότι οι εμπειρία των ασθενών χαρακτηρίζεται από το 75% από καλή έως πολύ καλή.

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των εργαζομένων συμμετέχει -σύμφωνα με τα λεγόμενά του σε αυτές-, ενώ ότι με την πλειοψηφία των εργαζομένων το υπουργείο έχει άψογη συνεργασία.

Τέλος, όσον αφορά το πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού, ο υφυπουργός υγείας σημείωσε:

«Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπό προσωπικό. Στην Περιφέρεια που λόγω της κρίσης τα χρόνια των μνημονίων είχαμε 300 θέσεις που όσο και να τις προκηρύσσαμε βγαίνανε άγονες δώσαμε κίνητρα… Τώρα έχουμε καλύψει τα 2/3 των θέσεων για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια».