MRB: Λιμνάζοντα νερά στην πρόθεση ψήφου - Δυσαρέσκεια των πολιτών για ακρίβεια, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ακρίβεια, με μεγάλη διαφορά, (55,9%) και το ύψος των εισοδημάτων (22,9%) είναι τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με τους ερωτώμενους.
Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ;» το 82,2% συνολικά δηλώνει αρνητικά (67% σίγουρα αρνητικά, 15,2% μάλλον αρνητικά).
Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;» το 77,4% συνολικά δηλώνει αρνητικά (55,4% σίγουρα αρνητικά, 22% μάλλον αρνητικά).
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών κυβέρνησης – ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα το 49,3% συνολικά απαντά θετικά (32,6% μάλλον θετικά, το 16,7% σίγουρα θετικά)
Όσον αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών της κυβέρνησης με τον Ουκρανό πρόεδρο για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη το 45,9% συνολικά την κρίνει θετικά (32,6% μάλλον θετικά, 13,3% σίγουρα θετικά).
Το 68,1% θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, ενώ το 25,1% είναι ικανοποιημένο από τους πολιτικούς φορείς που υπάρχουν.
Πρόθεση ψήφου
Η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 22%, ΠΑΣΟΚ: 10,2%, Ελληνική Λύση: 9%, Πλεύση Ελευθερίας: 7%, ΚΚΕ: 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%, Φωνή Λογικής: 4,5%, ΜέΡΑ 25: 2%, Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%, Νίκη: 2,3%, Νέα Αριστερά: 1,5%.
Εκτίμηση ψήφου
Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 29,1%
ΠΑΣΟΚ: 13,5%
Ελληνική Λύση: 10,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%
ΚΚΕ: 8,7%
Φωνή Λογικής: 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%
Νίκη: 3%
ΜέΡΑ 25: 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Νέα Αριστερά: 2%