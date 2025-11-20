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MRB: Λιμνάζοντα νερά στην πρόθεση ψήφου - Δυσαρέσκεια των πολιτών για ακρίβεια, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
20:21 - 20 Νοε 2025

MRB: Λιμνάζοντα νερά στην πρόθεση ψήφου - Δυσαρέσκεια των πολιτών για ακρίβεια, ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η ακρίβεια είναι με διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με μία ακόμα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της MRB για το Open. Αρνητικοί επίσης εμφανίζονται στους κυβερνητικούς χειρισμούς για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ.

Η ακρίβεια, με μεγάλη διαφορά, (55,9%) και το ύψος των εισοδημάτων (22,9%) είναι τα σημαντικότερα προβλήματα σύμφωνα με τους ερωτώμενους.

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ;» το 82,2% συνολικά δηλώνει αρνητικά (67% σίγουρα αρνητικά, 15,2% μάλλον αρνητικά).

Στην ερώτηση «πώς κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ;» το 77,4% συνολικά δηλώνει αρνητικά (55,4% σίγουρα αρνητικά, 22% μάλλον αρνητικά).

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών κυβέρνησης – ΗΠΑ για ενεργειακά θέματα το 49,3% συνολικά απαντά θετικά (32,6% μάλλον θετικά, το 16,7% σίγουρα θετικά)

Όσον αφορά την αξιολόγηση των συμφωνιών της κυβέρνησης με τον Ουκρανό πρόεδρο για την τροφοδοσία φυσικού αερίου από την Αλεξανδρούπολη το 45,9% συνολικά την κρίνει θετικά (32,6% μάλλον θετικά, 13,3% σίγουρα θετικά).

Το 68,1% θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων, ενώ το 25,1% είναι ικανοποιημένο από τους πολιτικούς φορείς που υπάρχουν.

Πρόθεση ψήφου

Η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22%, ΠΑΣΟΚ: 10,2%, Ελληνική Λύση: 9%, Πλεύση Ελευθερίας: 7%, ΚΚΕ: 6,6%, ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%, Φωνή Λογικής: 4,5%, ΜέΡΑ 25: 2%, Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%, Νίκη: 2,3%, Νέα Αριστερά: 1,5%.

Εκτίμηση ψήφου

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 29,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

ΚΚΕ: 8,7%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

Νίκη: 3%

ΜέΡΑ 25: 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Νέα Αριστερά: 2%

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