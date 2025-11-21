ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έντονες αντιδράσεις για την ενσωμάτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας στο ν/σ για την προστασία του καταναλωτή
Πολιτική
18:00 - 21 Νοε 2025

Έντονες αντιδράσεις για την ενσωμάτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας στο ν/σ για την προστασία του καταναλωτή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει δύο κρίσιμες ρυθμίσεις για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία του καταναλωτή, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση. 

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική νομοθέτηση, αδιαφάνεια και προώθηση ευρύτερων σχεδιασμών με γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων - Τι προβλέπουν τα άρθρα 51 και 52

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση τα δύο επίμαχα άρθρο αφορούν:

Άρθρο 51

Προβλέπει την ένταξη επενδύσεων στρατηγικής σημασίας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, κυκλική οικονομία και ναυπηγική βιομηχανία στο πλαίσιο των εμβληματικών επενδύσεων του νόμου 4864/2021.

Επικαιροποιεί το πλαίσιο ενισχύσεων ώστε να παραπέμπει πλέον στο CISAF, που αντικατέστησε το TCTF της ΕΕ.

Άρθρο 52

Διευρύνει τα δικαιώματα των νέων φορέων που θα διαδεχθούν υφιστάμενες δομές, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής, λιμενικές, εμπορικές, αμυντικές και ενεργειακές, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με λιμενικούς φορείς στους οποίους μετέχει το Δημόσιο.

Στόχος, κατά την έκθεση, είναι:

  • η αξιοποίηση υποδομών των ναυπηγείων και λιμανιών,
  • η ενίσχυση της ελκυστικότητας για επενδύσεις,
  • η λειτουργική συνοχή με ναυπηγικές και συναφείς δραστηριότητες,
  • η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας στον εμπορικό, αμυντικό και ενεργειακό τομέα.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβεβαιώνει ότι τροποποιείται το καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το νέο ενωσιακό πλαίσιο, χωρίς όμως να εκτιμάται οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

ΠΑΣΟΚ: «Γιατί ενσωματώθηκαν σε νομοσχέδιο για τους καταναλωτές;»

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, ζήτησε εξηγήσεις για την επιλογή της κυβέρνησης να ενσωματώσει τις επίμαχες διατάξεις σε άσχετο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία διαδικασία διαβούλευσης για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όσο η επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελευσίνα. Ο ίδιος εξέφρασε απορίες και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση «επικοινωνιακά» πλαισίωσε τις ανακοινώσεις, μέσω της συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη και των εξαγγελιών περί νέων επενδύσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ζήτημα εθνικής κυριαρχίας - Πού εντάσσεται το σχέδιο;»

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, υποστήριξε ότι ο τρόπος εισαγωγής των διατάξεων «δεν τιμά την εθνική κυριαρχία», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς οι νέες ρυθμίσεις συνδέονται με μεταφορές, logistics, ενέργεια και λιμάνια. Έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τους όρους ανταγωνισμού και διαφάνειας, τη σχέση Πειραιά–Ελευσίνας, τα απαραίτητα συνοδά έργα, τη διαθεσιμότητα γης και τις περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.

ΚΚΕ: «Η Ελευσίνα μετατρέπεται σε κόμβο ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων»

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υλοποιεί σχέδια που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στην περιοχή και στηρίζουν τους ανταγωνισμούς ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας. Αναφέρθηκε σε ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη με τις ΗΠΑ κατά το Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας και ισχυρίστηκε ότι αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία λιμανιού στην Ελευσίνα που θα εξυπηρετεί και στρατιωτικά πλοία των ΗΠΑ. Προειδοποίησε για αυξημένους κινδύνους και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε διεθνείς αντιπαραθέσεις, ενώ επέκρινε ότι «ο λαός επωμίζεται κινδύνους και ακριβότερη ενέργεια».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης και Αφροδίτη Κτενά κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι μετατρέπει την περιοχή σε ειδική οικονομική ζώνη με συνεχόμενα εργατικά ατυχήματα, παραδίδοντας λιμενικές και ναυπηγικές υποδομές σε ιδιωτικά συμφέροντα και ενισχύοντας την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας «στο ελληνικό έδαφος».

Νέα Αριστερά: «Μετατροπή του λιμανιού σε χώρο για κάθε χρήση»

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, υπογράμμισε ότι οι διατάξεις ανοίγουν τον δρόμο για πλήρη μετατροπή του λιμανιού της Ελευσίνας σε διαμετακομιστικό, ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο, υποστηρίζοντας ότι αυτό προέκυψε μετά από αμερικανικές παρεμβάσεις. Προειδοποίησε ότι το πινγκ πονγκ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με επίκεντρο τις ελληνικές υποδομές, εγκυμονεί κινδύνους ακόμα μεγαλύτερης εξάρτησης από ξένα συμφέροντα.

Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ζητούν διαφάνεια

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλλιος Φωτόπουλος, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό 651/2014 και τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς που θα αναλάβουν τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μπορούν να απορροφήσουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης, στηλίτευσε το γεγονός ότι τα άρθρα δεν πέρασαν από διαβούλευση, θυμίζοντας αντίστοιχη πρακτική με την πόντιση του καλωδίου που επίσης κατατέθηκε ως τροπολογία.

Από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας συνέδεσε τη συνάντηση Θεοδωρικάκου–Γκιλφόιλ με παρεμβάσεις τύπου Πιουριφόι, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται ταχύτατα με αμερικανικές υποδείξεις για δημιουργία ανταγωνιστικού λιμανιού προς την κινεζική Cosco στον Πειραιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου
Ναυτιλία

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
Ειδήσεις

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ενοχλημένη η Άγκυρα από τη γαλλική στήριξη στην Ελλάδα
Ειδήσεις

Ενοχλημένη η Άγκυρα από τη γαλλική στήριξη στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:05

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Magazino
02/06/2026 - 23:00

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:45

Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:30

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Πολιτική
02/06/2026 - 22:11

Το μήνυμα ενότητας του Σακελλαρίδη: Θα ανασυγκροτηθούμε και θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται

Πολιτική
02/06/2026 - 22:05

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ