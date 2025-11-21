Έντονες αντιδράσεις για την ενσωμάτωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας στο ν/σ για την προστασία του καταναλωτή

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει δύο κρίσιμες ρυθμίσεις για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία του καταναλωτή, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική νομοθέτηση, αδιαφάνεια και προώθηση ευρύτερων σχεδιασμών με γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων - Τι προβλέπουν τα άρθρα 51 και 52

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση τα δύο επίμαχα άρθρο αφορούν:

Άρθρο 51

Προβλέπει την ένταξη επενδύσεων στρατηγικής σημασίας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, κυκλική οικονομία και ναυπηγική βιομηχανία στο πλαίσιο των εμβληματικών επενδύσεων του νόμου 4864/2021.

Επικαιροποιεί το πλαίσιο ενισχύσεων ώστε να παραπέμπει πλέον στο CISAF, που αντικατέστησε το TCTF της ΕΕ.

Άρθρο 52

Διευρύνει τα δικαιώματα των νέων φορέων που θα διαδεχθούν υφιστάμενες δομές, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής, λιμενικές, εμπορικές, αμυντικές και ενεργειακές, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με λιμενικούς φορείς στους οποίους μετέχει το Δημόσιο.

Στόχος, κατά την έκθεση, είναι:

η αξιοποίηση υποδομών των ναυπηγείων και λιμανιών,

η ενίσχυση της ελκυστικότητας για επενδύσεις,

η λειτουργική συνοχή με ναυπηγικές και συναφείς δραστηριότητες,

η αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της χώρας στον εμπορικό, αμυντικό και ενεργειακό τομέα.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβεβαιώνει ότι τροποποιείται το καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων σύμφωνα με το νέο ενωσιακό πλαίσιο, χωρίς όμως να εκτιμάται οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

ΠΑΣΟΚ: «Γιατί ενσωματώθηκαν σε νομοσχέδιο για τους καταναλωτές;»

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, ζήτησε εξηγήσεις για την επιλογή της κυβέρνησης να ενσωματώσει τις επίμαχες διατάξεις σε άσχετο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία διαδικασία διαβούλευσης για ένα ζήτημα τόσο σημαντικό όσο η επέκταση των δραστηριοτήτων στην Ελευσίνα. Ο ίδιος εξέφρασε απορίες και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση «επικοινωνιακά» πλαισίωσε τις ανακοινώσεις, μέσω της συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη και των εξαγγελιών περί νέων επενδύσεων.

ΣΥΡΙΖΑ: «Ζήτημα εθνικής κυριαρχίας - Πού εντάσσεται το σχέδιο;»

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, υποστήριξε ότι ο τρόπος εισαγωγής των διατάξεων «δεν τιμά την εθνική κυριαρχία», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς οι νέες ρυθμίσεις συνδέονται με μεταφορές, logistics, ενέργεια και λιμάνια. Έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τους όρους ανταγωνισμού και διαφάνειας, τη σχέση Πειραιά–Ελευσίνας, τα απαραίτητα συνοδά έργα, τη διαθεσιμότητα γης και τις περιβαλλοντικές διασφαλίσεις.

ΚΚΕ: «Η Ελευσίνα μετατρέπεται σε κόμβο ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων»

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υλοποιεί σχέδια που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στην περιοχή και στηρίζουν τους ανταγωνισμούς ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας. Αναφέρθηκε σε ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη με τις ΗΠΑ κατά το Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας και ισχυρίστηκε ότι αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία λιμανιού στην Ελευσίνα που θα εξυπηρετεί και στρατιωτικά πλοία των ΗΠΑ. Προειδοποίησε για αυξημένους κινδύνους και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε διεθνείς αντιπαραθέσεις, ενώ επέκρινε ότι «ο λαός επωμίζεται κινδύνους και ακριβότερη ενέργεια».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης και Αφροδίτη Κτενά κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι μετατρέπει την περιοχή σε ειδική οικονομική ζώνη με συνεχόμενα εργατικά ατυχήματα, παραδίδοντας λιμενικές και ναυπηγικές υποδομές σε ιδιωτικά συμφέροντα και ενισχύοντας την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας «στο ελληνικό έδαφος».

Νέα Αριστερά: «Μετατροπή του λιμανιού σε χώρο για κάθε χρήση»

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, υπογράμμισε ότι οι διατάξεις ανοίγουν τον δρόμο για πλήρη μετατροπή του λιμανιού της Ελευσίνας σε διαμετακομιστικό, ενεργειακό και στρατιωτικό κόμβο, υποστηρίζοντας ότι αυτό προέκυψε μετά από αμερικανικές παρεμβάσεις. Προειδοποίησε ότι το πινγκ πονγκ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με επίκεντρο τις ελληνικές υποδομές, εγκυμονεί κινδύνους ακόμα μεγαλύτερης εξάρτησης από ξένα συμφέροντα.

Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ζητούν διαφάνεια

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Στέλλιος Φωτόπουλος, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τον Κανονισμό 651/2014 και τον τρόπο με τον οποίο οι φορείς που θα αναλάβουν τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μπορούν να απορροφήσουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης», Σπύρος Τσιρώνης, στηλίτευσε το γεγονός ότι τα άρθρα δεν πέρασαν από διαβούλευση, θυμίζοντας αντίστοιχη πρακτική με την πόντιση του καλωδίου που επίσης κατατέθηκε ως τροπολογία.

Από την Πλεύση Ελευθερίας, ο Αλέξανδρος Καζαμίας συνέδεσε τη συνάντηση Θεοδωρικάκου–Γκιλφόιλ με παρεμβάσεις τύπου Πιουριφόι, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται ταχύτατα με αμερικανικές υποδείξεις για δημιουργία ανταγωνιστικού λιμανιού προς την κινεζική Cosco στον Πειραιά.