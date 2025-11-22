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Ανδρουλάκης: Στόχος του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Πολιτική
23:19 - 22 Νοε 2025

Ανδρουλάκης: Στόχος του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με νέες και νέους είχε το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) στην Πάτρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την τιμή να συζητήσω με νέες και νέους της Πάτρας για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν τη γενιά τους: για το κόστος διαβίωσης που τους δυσκολεύει να ανοίξουν τα φτερά τους, το κόστος των ενοικίων, τη δημόσια παιδεία, τις εργασιακές συνθήκες και τις θέσεις δουλειάς. Όσο τα πράγματα δεν βελτιώνονται, θα επιλέγουν την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει» σημείωσε αρχικά και αναφέρθηκε στους στόχους του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.

«Το σχέδιό μας έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι κοινωνικές κατοικίες είναι ένας σημαντικός στόχος για να πέσει το κόστος διαβίωσης. Χιλιάδες άνθρωποι – ακόμη και στα 30 τους χρόνια ή και παραπάνω – επιλέγουν να μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Είναι κορυφαίο ζήτημα για αυτή τη γενιά το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια.

Το δεύτερο είναι ο πυλώνας της δημόσιας παιδείας, που δυστυχώς και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια συνεχώς φθίνουν.

Και βέβαια η έρευνα. Αν θέλουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Η χώρα μας παραμένει ουραγός σε αυτό το ζήτημα» κατέληξε.

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