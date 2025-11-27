Δημοσκόπηση GPO: Καθολική αποδοκιμασία στο πολιτικό σύστημα – Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Η νέα δημοσκόπηση της GPO, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (27/11) αποτυπώνει ένα ιδιαίτερα ρευστό και φορτισμένο πολιτικό κλίμα, με την ακρίβεια να κυριαρχεί και τη δυσπιστία των πολιτών προς κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ενισχύεται.

Αναλυτικότερα, μικρή ενίσχυση για τη Νέα Δημοκρατία κατέγραψε η GPΟ που παρουσιάστηκε στο STAR, καθώς στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,2%, μισή μονάδα πάνω από τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6%, αυξημένο κατά 0,3%, δηλαδή ακριβώς στο μισό της ΝΔ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,4% (+0,6) και το ΚΚΕ στο 8,5% επίσης με άνοδο 0,6 μονάδων.

Σημαντικές απώλειες εμφανίζουν και πάλι η Πλεύση Ελευθερίας, που πέφτει στο 5,8% (-2,1), καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποχωρεί στο 4,1% (-1,1). Η Φωνή Λογικής διαμορφώνεται στο 3% με οριακή αύξηση 0,2 μονάδων, ενώ Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜέΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται στο εύρος 1,5%–2,3%. Το 7,7% δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 13,3%.

Κυρίαρχη ανησυχία των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και το χαμηλό εισόδημα, που συγκεντρώνουν 62,8% (+5 μονάδες από τον Σεπτέμβριο). Ακολουθούν η διαφθορά με 15,9% και η υγεία με 5,1%.

Ιδιαίτερα αρνητικό εμφανίζεται το κοινό απέναντι στην κυβέρνηση, με το 79,6% να αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επίσης αντίκτυπο, αφού το 66,4% δηλώνει ότι η εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση έχει μειωθεί.

Μετά τις επόμενες εκλογές, το 27,2% θα επιθυμούσε να κυβερνήσει ξανά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 70,8% προτιμά να αναδειχθεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, το 81,7% κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο παράγοντας Τσίπρα

Σε περίπτωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Για το 12% η πιθανότητα είναι μικρή, ενώ 65,1% απορρίπτει πλήρως το ενδεχόμενο. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, η δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό έχει αυξηθεί κατά 2,4 μονάδες. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος 3,1 μονάδων στην κατηγορία όσων το θεωρούν «πολύ πιθανό» να το στηρίξουν, ενώ μειώθηκε κατά 0,7 μονάδες η ομάδα που έβλεπε «αρκετά πιθανή» μια τέτοια ψήφο.

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