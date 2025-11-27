Δημοσκόπηση GPO: Καθολική αποδοκιμασία στο πολιτικό σύστημα – Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Αναλυτικότερα, μικρή ενίσχυση για τη Νέα Δημοκρατία κατέγραψε η GPΟ που παρουσιάστηκε στο STAR, καθώς στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 25,2%, μισή μονάδα πάνω από τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6%, αυξημένο κατά 0,3%, δηλαδή ακριβώς στο μισό της ΝΔ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,4% (+0,6) και το ΚΚΕ στο 8,5% επίσης με άνοδο 0,6 μονάδων.
Σημαντικές απώλειες εμφανίζουν και πάλι η Πλεύση Ελευθερίας, που πέφτει στο 5,8% (-2,1), καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποχωρεί στο 4,1% (-1,1). Η Φωνή Λογικής διαμορφώνεται στο 3% με οριακή αύξηση 0,2 μονάδων, ενώ Νίκη, Κίνημα Δημοκρατίας, ΜέΡΑ25 και Νέα Αριστερά κινούνται στο εύρος 1,5%–2,3%. Το 7,7% δηλώνει ότι θα επέλεγε κάποιο άλλο κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι φθάνουν το 13,3%.
Κυρίαρχη ανησυχία των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και το χαμηλό εισόδημα, που συγκεντρώνουν 62,8% (+5 μονάδες από τον Σεπτέμβριο). Ακολουθούν η διαφθορά με 15,9% και η υγεία με 5,1%.
Ιδιαίτερα αρνητικό εμφανίζεται το κοινό απέναντι στην κυβέρνηση, με το 79,6% να αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επίσης αντίκτυπο, αφού το 66,4% δηλώνει ότι η εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση έχει μειωθεί.
Μετά τις επόμενες εκλογές, το 27,2% θα επιθυμούσε να κυβερνήσει ξανά η ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 70,8% προτιμά να αναδειχθεί κάποια άλλη κυβέρνηση.
Στο μέτωπο της αντιπολίτευσης, το 81,7% κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο παράγοντας Τσίπρα
Σε περίπτωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Για το 12% η πιθανότητα είναι μικρή, ενώ 65,1% απορρίπτει πλήρως το ενδεχόμενο. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, η δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό έχει αυξηθεί κατά 2,4 μονάδες. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος 3,1 μονάδων στην κατηγορία όσων το θεωρούν «πολύ πιθανό» να το στηρίξουν, ενώ μειώθηκε κατά 0,7 μονάδες η ομάδα που έβλεπε «αρκετά πιθανή» μια τέτοια ψήφο.
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