ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει τη συζήτηση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής με εκδήλωση στις 2 Δεκεμβρίου

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Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών του ΤΕΕ ανοίγουν τον φάκελο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής (Αίθουσα Ιλισσός, ξενοδοχείο Divani Caravel).
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής:
Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του
17.00: Προσέλευση
17.30: Εισαγωγικές τοποθετήσεις
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Τάσος Νικολαΐδης, Βουλευτής Δράμας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών
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Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
17.45: 1ο πάνελ | Υποδομές & Αυτοδιοίκηση: Από τα μεγάλα έργα στις τοπικές επιπτώσεις
Συντονιστής: Κώστας Ντελέζος, Δημοσιογράφος
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Γιάννης Κωνσταντάντος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων
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Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης
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Στάθης Ψυρρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης
18.15: 2o πάνελ | Διαχείριση Κυκλοφορίας και Έξυπνες Λύσεις
Συντονιστής: Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ
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Ηρώ Δουμάνη: Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών. Από τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών»
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Παναγιώτης Παπαντωνίου: Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας»
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Αντώνης Πολυχρονόπουλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος»
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Ελένη Μισοκεφάλου: Εντεταλμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ρεαλιστικές και Άμεσα Υλοποιήσιμες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Αττική»
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Νικόλαος Ηλιού: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κρίσιμα Έργα Οδικών Υποδομών Αττικής»
19.20: Παρέμβαση Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων
19.30: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής