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ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει τη συζήτηση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής με εκδήλωση στις 2 Δεκεμβρίου
Πολιτική
12:11 - 29 Νοε 2025

ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει τη συζήτηση για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής με εκδήλωση στις 2 Δεκεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00 το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών του ΤΕΕ ανοίγουν τον φάκελο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής (Αίθουσα Ιλισσός, ξενοδοχείο Divani Caravel).

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής:

Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του

17.00: Προσέλευση

17.30: Εισαγωγικές τοποθετήσεις

  • Τάσος Νικολαΐδης, Βουλευτής Δράμας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών και Μεταφορών
  • Νίκος Μήλης, Επικεφαλής παράταξης ΔΗΣΥΜ & Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

17.45: 1ο πάνελ | Υποδομές & Αυτοδιοίκηση: Από τα μεγάλα έργα στις τοπικές επιπτώσεις

Συντονιστής: Κώστας Ντελέζος, Δημοσιογράφος

  • Γιάννης Κωνσταντάντος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων
  • Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης
  • Στάθης Ψυρρόπουλος, Δήμαρχος Ηλιούπολης

18.15: 2o πάνελ | Διαχείριση Κυκλοφορίας και Έξυπνες Λύσεις

Συντονιστής: Δημήτρης Σαρηγιάννης, Γραμματέας Τομέα Υποδομών ΠΑΣΟΚ

  • Ηρώ Δουμάνη: Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (IRU), Γενική Διευθύντρια της ΟΦΑΕ, Αναπ, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών. Από τη στρατηγική γεωγραφική θέση, στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Μεταφορών»
  • Παναγιώτης Παπαντωνίου: Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Αναπ. Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κυκλοφοριακή Συμφόρηση και Μεταφορική Φτώχεια – Λύσεις από τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας»
  • Αντώνης Πολυχρονόπουλος: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Τεχνικός Διευθυντής ΚΤΕΟ ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε, Τεχνικός Σύμβουλος του Πανελληνίου Συνδέσμου ΙΚΤΕΟ «ΚΤΕΟ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ. Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων: Μια υποτιμημένη παράμετρος του κυκλοφοριακού προβλήματος»
  • Ελένη Μισοκεφάλου: Εντεταλμένη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Ρεαλιστικές και Άμεσα Υλοποιήσιμες Παρεμβάσεις για τη Βελτίωση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Αττική»
  • Νικόλαος Ηλιού: Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ «Κρίσιμα Έργα Οδικών Υποδομών Αττικής»

19.20: Παρέμβαση Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων

19.30: Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

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