Βασιλείου (αγρότης από τον Τύρναβο): Η κυβέρνηση έστειλε τους αστυνομικούς να μας χτυπήσουν

Οι αγρότες της Θεσσαλίας διαμαρτύρονται για τη χρήση αστυνομικής βίας εναντίον τους στις κινητοποιήσεις που έκανα την Κυριακή (31/11).

Ο αγρότης από τον Τύρναβο, κ. Λεωνίδας Βασιλείου, μίλησε στον Ρ/Σ Παραπολιτικά για ό,τι συνέβη και δήλωσε πως τραυματίστηκε και ο ίδιος από μία χειροβομβίδα κρότου - λάμψης.

«Τη στιγμή των επεισοδίων μου ήρθαν και εμένα δύο κροτίδες κρότου λάμψης στο πόδι με αποτέλεσμα να σκιστεί το παπούτσι μου και να πάθε έγκαυμα στο πόδι αλλά λόγω της άμεσης επέμβασης των γιατρών του Ερυθρού Σταυρού είμαι καλύτερα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Ξεκινήσαμε από την περιοχή του Τυρνάβου και των γύρω περιοχών 120 με 150 τρακτέρ με το που φτάνουμε στο ύψος της Νίκαιας βλέπουμε δύο κλούβες πολλά ΜΑΤ γύρω -γύρω. Τους είπαμε πολύ ήρεμα χωρίς να προκαλέσουμε κάποιο πανικό «σας παρακαλούμε πάρτε τις κλούβες σας γιατί θέλουμε να περάσουμε. Είναι η απόφαση των γενικών μας συνελεύσεων να πατήσουμε εθνική οδό». Ήταν άκυρο αυτό το οποίο έκαναν γιατί ήδη είχαν φτάσει νωρίτερα συνάδελφοι από τον Πλατύκαμπο οπότε η εθνική οδός είχε ήδη κλείσει. Τη στιγμή που απλά τους ζητούσαμε να μετακινηθούν ξεκίνησαν να ρίχνουν καπνογόνα και χημικά. Αντιδράσαμε και εμείς γιατί δεν μπορούν να μας ρίχνουν χημικά, δεν πήγαμε να κάνουμε κάτι κακό. Χάσαμε τα σπίτια μας, τις καλλιέργειές μας ζητάμε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Είναι ζήτημα επιβίωσης πλέον».

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Ακολούθως έκανε λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις: «Πήγαμε να διαδηλώσουμε απέναντι στην κυβέρνηση η οποία θέλει να μας αφανίσει και ξαφνικά ήρθαν και μας έκλεισαν τους δρόμους. Ναι ξεφύγαμε γιατί είμαστε αγανακτισμένοι. Όταν ο άλλος θέλει να διαδηλώσει δεν μπορείς να του κλείνεις το δρόμο, πήγαμε να κάνουμε κάτι ειρηνικό δεν πήγαμε όπως πάνε οι χούλιγκαν και τα σπάνε. Πήγαμε απλά να βάλουμε τα τρακτέρ μας στους δρόμους και να φωνάζουμε για να πάρουμε αυτά που μας αναλογούνε δεν πήγαμε να σπάσουμε. Έπεσε και ξύλο, εγώ είδα τον κ. Σιδηρόπουλο που τον είχαν ήδη χτυπήσει πεσμένο κάτω στο έδαφος και χτυπούσανε με ρόπαλα άλλους δύο συναδέλφους μας. Μας κυνηγήσανε και αρχίσανε να μας πετάνε κρότου λάμψης.

Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Θυμάμαι και τον πατέρα μου παλιότερα που πήγαινε με το τρακτέρ του στην περιοχή των Τεμπών και διαδήλωναν πότε δεν τα είχαμε αυτά τα πράγματα τώρα βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία στέλνει τους αστυνομικούς να μας χτυπήσουν. Δεν είμαστε εγκληματίες απλά θέλουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς εμείς και οι οικογένειές μας. Δεν είμαστε τραμπούκοι».