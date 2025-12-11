Καλαφάτης: Συμβάλλουμε συντονισμένα σε μια μεγάλη αλλαγή κουλτούρας στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας

«Η έρευνα και η καινοτομία είναι έννοιες αλληλένδετες. Η καινοτομία είναι ο θεμέλιος λίθος για την πρόοδο στη σύγχρονη εποχή, σ’ έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε -το εξήγγειλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ένα αυτόνομο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας με διπλό στόχο», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε δήλωσή του στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση του ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη.

«Πρώτον, να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο της έρευνας – που ούτως ή άλλως στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεύτερον, να συνδέσουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμιά μας με την αγορά, και γενικότερα, να συνδέσουμε αυτή τη νέα γνώση που παράγεται εκεί -μέσω της Ανάπτυξης – με τη βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία, ώστε να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης.

Μιλώντας στη συζήτηση με θέμα: «Από την ιδέα στο εργαστήριο και από εκεί στην αγορά», ο κ. Καλαφάτης τόνισε ακόμη: «Σ΄έναν κόσμο ο οποίος οικοδομείται μέσα από τις νέες τεχνολογίες, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία αλλά μια νέα εποχή, κρίσιμο ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο η παραγωγή εξαιρετικής έρευνας -την οποία ήδη έχουμε- αλλά η μετάβαση από το πρωτότυπο στο εμπορικό προϊόν, στη διεθνώς ανταγωνιστική επιχείρηση».

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: «Με την ενοποίηση του χώρου της Έρευνας, με την αναβάθμιση του ήδη εξαιρετικού έργου που παράγεται στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά μας Κέντρα, όπως το ΕΚΕΤΑ, που γιορτάζει τα 25 χρόνια παρουσίας και προσφοράς του στην Επιστήμη και στην κοινωνία -και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τους Ερευνητές και το προσωπικό του- θα μπορέσουμε να φέρουμε το ερευνητικό έργο και την ερευνητική κοινότητα πιο κοντά στο επιχειρείν, την οικονομία με τελικό ωφελούμενο την κοινωνία και τους πολίτες. Πράγμα καθόλου αυτονόητο», όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «πριν από μερικά χρόνια στη χώρα μας με ενοχοποιημένη την έννοια της επιχειρηματικότητας. Με συνεργασίες και συνέργειες, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς, συμβάλλουμε συντονισμένα σε μια μεγάλη αλλαγή κουλτούρας στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει βήματα. Ως Κυβέρνηση χτίζουμε συστηματικά: Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τεχνοβλαστούς και μεταφορά τεχνολογίας, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε επιχειρηματική αξία. Ήδη βλέπουμε απτά αποτελέσματα, με νέες spin off εταιρείες σε ιδρύματα της χώρας. Στηρίζουμε το Οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων με το Εlevate Greece. Αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτός από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων χτίζουμε το EquiFund II, ένα νέο ταμείο ταμείων ύψους 200 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από τα διαρθρωτικά ταμεία και εθνικούς πόρους».

«Στο νέο ΕΣΠΑ 2021 2027, όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «έχουν προβλεφθεί ειδικές δράσεις για τη στήριξη δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας που μπορούν να λειτουργήσουν ως «ζυμωτήρια» σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Ενισχύουμε τον στρατηγικό ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Διαμορφώσαμε εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και επενδύουμε σε νέες υποδομές αιχμής όπως το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης AI Pharos, ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος» και η νέα εθνική υποδομή AI στην Κοζάνη, που τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των δεδομένων και της υπολογιστικής ισχύος για εφαρμοσμένη έρευνα». «Στόχος της Κυβέρνησής μας είναι ένα περιβάλλον στο οποίο ο ερευνητής, το πανεπιστήμιο, η επιχείρηση και ο επενδυτής να ξέρουν εκ των προτέρων κανόνες, κίνητρα και ρόλους. Έχουμε ήδη ένα στέρεο πλέγμα θεσμών, εργαλείων και υποδομών που συνδέουν, όλο και πιο αποτελεσματικά, την ιδέα με το εργαστήριο και το εργαστήριο με την αγορά», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης εγκαινίασε το ΑΙ Nucleus, εντός της Τεχνόπολης, το νέο κέντρο έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη που δημιουργείται στη Βόρεια Ελλάδα το οποίο αποτελεί κεντρικό κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδίου ΕΚΕΤΑ 2.0 και θ΄αποτελέσει κομβικό πόλο μεταφοράς τεχνογνωσίας και σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.