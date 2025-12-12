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Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – Την Τρίτη (16/12) η ψήφιση
Πολιτική
16:50 - 12 Δεκ 2025

Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό – Την Τρίτη (16/12) η ψήφιση

Reporter.gr Newsroom
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Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ξεκίνησε, στη Βουλή, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, η οποία θα διαρκέσει συνολικά πέντε ημέρες· μία διαδικασία βαρύνουσας σημασίας, αφού, παραδοσιακά, επέχει και χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση.  

Η φετινή συγκυρία είναι ιδιαίτερη, αφού η συζήτηση στην Ολομέλεια γίνεται την ώρα που εκατοντάδες αγρότες παραμένουν στους δρόμους, έχοντας στήσει μπλόκα σε Εθνικές Οδούς και προειδοποιώντας ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχει και το κάλεσμα του πρωθυπουργού για συνάντηση, τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Επιστρέφοντας στη Βουλή, η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό ξεκίνησε με επευφημίες για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup, με τον πρωθυπουργό και πολλούς άλλους πολιτικούς αρχηγούς στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, δεν έλειψε και παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε τον λόγο για να αναφερθεί στην καταγγελία της εις βάρος του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») σχετικά με τις ύβρεις και τις απειλές που φέρεται να εξαπέλυσε εις βάρος της.

Απευθυνόμενη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Χθες ήρθε ο φίλος σας, κύριος Ξυλούρης και με απείλησε. Με την κάλυψη σας κύριε Μητσοτάκη και με την κάλυψη της κοινοβουλευτικής ομάδας σας. Σας έστειλα τη μήνυση που του έκανα, διότι από χθες, η εισαγγελία και η αστυνομία, υπό δικές σας εντολές, αρνούνται να συλλάβουν τον κακοποιό και αρνούνται να επιληφθούν. Κύριε Μητσοτάκη, να πράξετε το καθήκον σας, να σταματήσετε να καλύπτετε κακοποιούς και να έρθετε στην εξεταστική».

Βασικά σημεία του Προϋπολογισμού του 2026

Ο Προϋπολογισμός έχει ως βασικό του στόχο – σύμφωνα με την κυβέρνηση – την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Βάσει του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, προβλέπεται ισχυρή ανάπτυξη, που θα τροφοδοτείται κυρίως από τη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, τα ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η Διαδικασία

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης κοινοβουλευτικής διαδικασίας θα τοποθετηθούν οι υπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί εισηγητές των κομμάτων, οι βουλευτές και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ της Τρίτης θα λάβουν το λόγο οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενώ η συζήτηση θα κλείσει με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γενικοί εισηγητές στη συζήτηση έχουν οριστεί από τη ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, από το ΠΑΣΟΚ ο Πάρις Κουκουλόπουλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, από τη ΝΕΑΡ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, από την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος, από τη ΝΙΚΗ ο Ανδρέας Βορύλλας και από την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 16:56
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