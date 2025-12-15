Πλεύρης στη Βουλή: Το κυβερνητικό δόγμα για τη μετανάστευση - Αποτροπή, μείωση ροών και αύξηση επιστροφών

Στην Ολομέλεια της Βουλής παρουσίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, το κυβερνητικό δόγμα για τη μετανάστευση, τονίζοντας ότι βασίζεται στη φύλαξη των συνόρων με αποτροπή, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, τον εξορθολογισμό της διαδικασίας ασύλου και την αύξηση των επιστροφών.

Ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου τον Ιανουάριο για τη νόμιμη μετανάστευση, με στόχο την απλούστευση διαδικασιών, την ευελιξία στη μετάκληση και την αύξηση διακρατικών συμφωνιών. Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της συσταλτικής πολιτικής για τη διαδικασία απόδοσης ασύλου, σημειώνοντας ότι η παράνομη μετανάστευση δεν μπορεί να θεωρείται δικαίωμα, αλλά αδίκημα.

Αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 45% μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2025 και 25% συνολικά για το έτος. Ειδικότερα, το τετράμηνο Αύγουστος–Νοέμβριος 2025 οι ροές ανήλθαν σε 17.105 άτομα, σε σύγκριση με 30.543 την ίδια περίοδο το 2024.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα υιοθετεί πολιτικές που αργότερα εφαρμόζουν και άλλα κράτη–μέλη της ΕΕ, σημειώνοντας ότι το καλοκαίρι η χώρα πήρε μέτρα για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης από τη Λιβύη, τα οποία πλέον θεωρούνται πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Σύμφωνο Μετανάστευσης και οι νέες ευρωπαϊκές νομοθεσίες

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2026, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ξεκινά χωρίς εκκρεμότητες επιστροφών λόγω Δουβλίνου. Όπως είπε, η χώρα πέτυχε να διαγράψει τις παλιές υποχρεώσεις επιστροφών και να ξεκινήσει «από μηδενική βάση».

Παράλληλα, ενημέρωσε για τρία νέα νομοθετικά εργαλεία που θα τεθούν σε ισχύ στην ΕΕ το 2026:

1ον. Κανονισμός Επιστροφών: Περιλαμβάνει διοικητική κράτηση, περιορισμό προθεσμιών για την υποβολή ασύλου και την δευτερογενή εξέτασή του, αύξηση απελάσεων και δημιουργία Κέντρων Επιστροφής στην Αφρική.

2ον. Κανονισμός ασφαλών χωρών: Ήδη ενσωματωμένος στην ελληνική νομοθεσία από το 2021, διευκολύνει τις επιστροφές και την απόρριψη ασύλου, ειδικά με την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα.

3ον. Σύμφωνο Μετανάστευσης: Ισορροπεί μεταξύ αλληλεγγύης και υπευθυνότητας, ώστε οι χώρες πρώτης υποδοχής να μη γίνονται χώρες «τρύπα» για παράνομη μεταφορά μεταναστών, να φυλάνε τα σύνορά τους και να επιταχύνουν επιστροφές.

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα ξεκινά τις διαπραγματεύσεις στο Σύμφωνο χωρίς υποχρεώσεις επιστροφών, διαγράφοντας δεκάδες χιλιάδες εκκρεμότητες του παρελθόντος και κερδίζοντας αλληλεγγύη από τις υπόλοιπες χώρες.

Νόμιμη και παράνομη μετανάστευση: Δομές και πολιτικές

Στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, ο υπουργός εξήγησε ότι η χώρα καθιερώνει δύο τύπους δομών:

Για όσους πιθανά πάρουν άσυλο, θα υπάρξουν θέσεις εργασίας σε περιοχές που έχουν ανάγκη.

Για όσους δεν εγκριθεί άσυλο, θα παραμένουν σε καθεστώς κράτησης έως την απέλασή τους.

Οι δομές στο Κουτσόχερο και στη Σιντική θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για τους δύο αυτούς τύπους υποδοχής.

Ο Θάνος Πλεύσης κατέληξε ότι η πολιτική της Ελλάδας στο μεταναστευτικό αποφέρει αποτελέσματα και προστατεύει τα σύνορα της χώρας και της Ευρώπης από αθρόες ροές. Η συνδυασμένη προσέγγιση - αποτροπή παράνομης εισόδου, συσταλτικός έλεγχος ασύλου και προγραμματισμένη νόμιμη μετανάστευση, αποτελεί τον βασικό άξονα του κυβερνητικού δόγματος.