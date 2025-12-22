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Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία του Μητσοτάκη ισοδυναμεί με συνέχιση των σημερινών μας προβλημάτων
Πολιτική
22:38 - 22 Δεκ 2025

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία του Μητσοτάκη ισοδυναμεί με συνέχιση των σημερινών μας προβλημάτων

Reporter.gr Newsroom
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«Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, μπαίνουμε ξανά στην  κατάψυξη ως προς το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας», σχολίασε στον απόηχο της πενθήμερης συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκοας Ανδρουλάκης μιλώντας τη Δευτέρα (22/12) στο Μοσχάτο.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι: «Οι λανθασμένες επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής είναι στον πρωτογενή τομέα, όπου το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Οι αγρότες μας βλέπουν να πωλούν φθηνά τα προϊόντα τους στο χωράφι αλλά εσείς να τα αγοράζετε πανάκριβα στο ράφι».

«Προχθές έξω από τη Βουλή ήταν δεκάδες αυτοδιοικητικοί. Δεν υπάρχει ούτε μια κοινωνική ομάδα που να μην αντιδρά. Γι’ αυτό δεν λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός απέναντι στα μπλόκα» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στον σύλλογο των γονέων θυμάτων των Τεμπών και τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «κανείς υπεράνω του νόμου εκτός από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε αναφορά και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Ο νόμος ισχύει για εμάς αλλά όχι για αυτούς, είτε πρόκειται για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τα ΕΛΤΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επενδύουν μάλιστα στον συμψηφισμό. Δεν είμαστε κ. Μητσοτάκη το ίδιο. Δεν αφήσαμε εμείς να κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί τέσσερα χρόνια. Εσείς το επιτρέψατε. Δεν ήμασταν εμείς , αλλά εσείς που εμποδίσατε τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες δύο υπουργών σας μολονότι το ζητούσε η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν καλύψαμε εμείς αλλά εσείς τον κ. Καραμανλή για τη σύμβαση 717 και τη σχετική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο όλοι οι υφιστάμενοι του κ. Καραμανλή να διώκονται για ηθική αυτουργία στην απιστία του υπουργού, για την οποία ούτε καν ερευνήθηκε».

«Νόμοι à la carte, κοινωνικό κράτος à la carte, κράτος δικαίου και ποιοτική δημοκρατία à la carte» κατέληξε.

Χαρακτήρισε ψεύτικο το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», γιατί όπως τόνισε «μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ισοδυναμεί με συνέχιση των ίδιων προβλημάτων και των ίδιων περιπετειών, που βιώνετε σήμερα».

Και ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος. Πολιτική αλλαγή με τη δημοκρατική παράταξη. Αν δεν νικήσουμε εμείς, η ήττα θα είναι της κοινωνίας. Να βάλουμε τέλος στην παρακμή και την ατιμωρησία. Αξίζετε περισσότερα».

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