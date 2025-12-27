Γεωργιάδης: Ο Σμαραγδής με κατηγορεί άδικα – Δεν έλαβα αίτηση χρηματοδότησης για τον «Καποδίστρια»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Καποδίστριας», Γιάννης Σμαραγδής, υποστήριξε πως ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έδωσε το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση της ταινίας επί της θητείας του στο Υπ. Ανάπτυξης, με τον ίδιο τον Υπουργό να διαψεύδει, μέσω Χ, πως είχε λάβει κάποιο τέτοιο αίτημα.

«Έβαλα όλο μου το γραφείο να ψάξει για αυτό το χαρτί, αλλά δε βρήκαμε απολύτως τίποτε τέτοιο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως εάν υπάρχει τέτοιο χαρτί θα ήθελε να το δει προκειμένου να αξιολογήσει το τι θα μπορούσε να είχε γίνει και δεν έγινε εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το σημαντικό είναι πως η ταινία τελικά γυρίστηκε και συμβούλευσε όλους να τη δουν.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2004945463116525614}

Παράλληλα, σχολίασε ότι οι επικρίσεις των «θολοκουλτουριάρηδων» σχετικά με την ποιότητά της είναι απολαυστικές, αφού όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό που τους ενοχλεί πραγματικά είναι το θέμα της και ο πατριωτισμός που αναδεικνύει.»