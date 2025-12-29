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ΣΥΡΙΖΑ για συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η ΝΔ να υπερασπιστεί, έστω και τώρα, τα συμφέροντα της χώρας
Πολιτική
11:45 - 29 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ για συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η ΝΔ να υπερασπιστεί, έστω και τώρα, τα συμφέροντα της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και της βουλευτού της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «ανακριβείς και παραπλανητικές τοποθετήσεις» και απορρίπτεται ο ισχυρισμός περί «πανηγυρισμού» της κυβέρνησης.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν υπήρξε ποτέ υπέρμαχος της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur ως συνολικού πολιτικού εγχειρήματος. Η αναφορά, το 2019, στην ανάγκη προστασίας των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων από την τότε Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστούσε ούτε «πανηγυρισμό» ούτε στήριξη της συμφωνίας, αλλά ξεκάθαρη και απαρέγκλιτη εθνική θέση. Μια θέση που συνέβαλε καθοριστικά και στο «πάγωμα» της συμφωνίας από το 2019, το οποίο διεκδίκησε ενεργά η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει διαχρονικά εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή του στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, αναδεικνύοντας τους σοβαρούς κινδύνους που αυτή συνεπάγεται για την αγροτική παραγωγή, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από την πρώτη στιγμή έχει επισημάνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, εις βάρος των μικρών και μεσαίων αγροτών και των ελληνικών προϊόντων.

Η στάση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις παρεμβάσεις και ψηφοφορίες των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η συμφωνία ΕΕ–Mercosur καταψηφίζεται σταθερά, με αίτημα την επαναδιαπραγμάτευσή της ή την απόρριψή της, εφόσον δεν πληρούνται ουσιαστικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημοκρατικές εγγυήσεις – σε πλήρη αντιδιαστολή με τη στάση της ΝΔ. Αντίστοιχα, και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν υπάρξει έγκαιρες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που ανέδειξαν τις αρνητικές συνέπειες της συμφωνίας για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους αρμόδιους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, θυσιάζοντας τους Έλληνες παραγωγούς στο βωμό πολιτικών ισορροπιών και νεοφιλελεύθερων επιλογών, ενώ ο αγροτικός κόσμος και η κοινωνία καλούνται να πληρώσουν το βαρύ τίμημα.

Και εύλογα τίθεται το ερώτημα: τι ακριβώς έχει πράξει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ για την ουσιαστική προστασία των ελληνικών προϊόντων και των Ελλήνων παραγωγών, στην απευκταία περίπτωση που η συμφωνία ΕΕ–Mercosur τελικά προχωρήσει; Ποια μέτρα διασφάλισης, ποιοι μηχανισμοί ελέγχου και ποιες εθνικές δικλείδες προστασίας έχουν διασφαλιστεί;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει σταθερά προσηλωμένος σε ένα διαφορετικό όραμα για την Ευρώπη και τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις: με σεβασμό στους ανθρώπους της παραγωγής, στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη ΝΔ να πάψει, επιτέλους, να κρύβεται πίσω από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και τις φθηνές επικοινωνιακές επιθέσεις, και να υπερασπιστεί, έστω και τώρα, ουσιαστικά τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών της, για όσο πολιτικό χρόνο της απομένει».

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