Μαρινάκης προς αγρότες: Να μη φτάσουμε στο plan B - Κυρώσεις αν συνεχιστούν τα μπλόκα

Μήνυμα αποκλιμάκωσης προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με μπλόκα στους δρόμους έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ενεργοποιήσει το λεγόμενο «plan B», το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει κυρώσεις και δικαστικές παρεμβάσεις.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο και κάλεσε τους αγρότες να εκτονώσουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας ότι η άρνηση συζήτησης από συγκεκριμένες ομάδες λειτουργεί, όπως είπε, σε βάρος του συνόλου του αγροτικού κόσμου.

«Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα plan B», δήλωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξουν «περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις» για όσους εμμένουν στον αποκλεισμό δρόμων. Παρέπεμψε, μάλιστα, στο πρόσφατο παράδειγμα των διοδίων, όπου –όπως είπε– με το άνοιγμα των μπαρών, η αστυνομία διαβίβασε άμεσα το σχετικό υλικό στη Δικαιοσύνη, με τους υπεύθυνους να αντιμετωπίζουν ποινικές, διοικητικές και αστικές ευθύνες για τυχόν ζημιές.

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ΑΑΔΕ και έλεγχος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών: Καμία εκδικητική διάθεση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα περί εκδικητικής διάθεσης. Όπως ανέφερε, η διενέργεια ελέγχου προέκυψε μετά από δημόσια καταγγελία άλλου συγγενή και εντάσσεται στη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων», τόνισε, σημειώνοντας ότι κάθε δημόσια καταγγελία οφείλει να ελέγχεται, διαφορετικά θα μπορούσαν να εγερθούν υπόνοιες συγκάλυψης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται καμία μορφή ασυλίας για τα στελέχη της Αρχής και ότι όλοι διώκονται κανονικά, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα και την ισχύουσα νομοθεσία.

«Θα αποδοθούν ευθύνες – Να αλλάξει το άρθρο 86»

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι για την τραγωδία των Τεμπών θα λογοδοτήσουν όσοι πρέπει, τονίζοντας ότι ο αριθμός των κατηγορουμένων είναι πρωτοφανής για αντίστοιχη εθνική τραγωδία. Παράλληλα, επανέφερε τη θέση της κυβέρνησης υπέρ της αλλαγής του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, ώστε –όπως είπε– καμία δίωξη πολιτικού προσώπου να μην περνά στο μέλλον από το «φίλτρο» των κομμάτων.

Η κυβέρνηση, κατέληξε, επιδιώκει την ομαλότητα και τον διάλογο, τόσο στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων όσο και στη διαχείριση των ευαίσθητων θεμάτων που αφορούν τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη.