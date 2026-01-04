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Ριζική αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας: 13 Περιφερειακά Κέντρα και ενιαίο σύστημα διοίκησης κρίσεων
Πολιτική
11:00 - 04 Ιαν 2026

Ριζική αναμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας: 13 Περιφερειακά Κέντρα και ενιαίο σύστημα διοίκησης κρίσεων

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνολική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας προχωρά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέσα από το νέο νομοσχέδιο με την ονομασία «Ενεργή Μάχη».

Κεντρική πρόβλεψη αποτελεί η δημιουργία 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Συμβάντων, ένα σε κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, με στόχο την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, τον ενιαίο συντονισμό και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων σε εθνικό επίπεδο.

Περιφερειακοί κόμβοι με συνεχή διασύνδεση

Τα νέα Επιχειρησιακά Κέντρα θα λειτουργούν ως μόνιμοι περιφερειακοί κόμβοι συντονισμού, πλήρως διασυνδεδεμένοι με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ). Η δομή αυτή επιδιώκει τη δημιουργία μιας ενιαίας και επικαιροποιημένης επιχειρησιακής εικόνας, από το τοπικό έως το κεντρικό επίπεδο, επιτρέποντας την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τον συγχρονισμό ενεργειών, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένου κινδύνου, όπως η αντιπυρική περίοδος.

Υιοθέτηση διεθνών προτύπων διοίκησης

Βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η θεσμοθέτηση του Συστήματος Διοίκησης Συμβάντων (Incident Command System – ICS), ενός διεθνώς δοκιμασμένου μοντέλου διοίκησης που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε τυποποιημένα πρωτόκολλα, ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και κοινή επιχειρησιακή ορολογία για όλα τα εμπλεκόμενα σώματα, ανεξαρτήτως της φύσης ή της έντασης του συμβάντος.

Πώς θα λειτουργούν τα νέα επιχειρησιακά κέντρα

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Συμβάντων θα αποτελούν σύγχρονους χώρους επιχειρησιακού ελέγχου, εξοπλισμένους με προηγμένα συστήματα επικοινωνιών, ψηφιακές και δορυφορικές χαρτογραφήσεις, καθώς και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στα κέντρα αυτά θα συμμετέχουν μόνιμοι σύνδεσμοι των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά και φορείς του εθελοντικού και μη κυβερνητικού τομέα που εντάσσονται στον Εθνικό Μηχανισμό.

Κεντρικό επιχειρησιακό δόγμα θα είναι η αρχή «μία επιχείρηση – μία διοίκηση», ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις, καθυστερήσεις και αντικρουόμενες εντολές στο πεδίο.

Διαχείριση κρίσεων σε τρία επίπεδα

Η εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης Συμβάντων θα αναπτύσσεται σε τρία διακριτά επίπεδα. Στο στρατηγικό επίπεδο, ενισχύεται ο ρόλος του ΕΣΚΕΔΙΚ, με αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων, όπως η επιχειρησιακή μετεωρολογία. Στο επιχειρησιακό επίπεδο, κομβικό ρόλο θα έχουν τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα, ενώ στο τακτικό επίπεδο προβλέπεται η ανάπτυξη στοιχείων διοίκησης απευθείας στο πεδίο, σε σύνδεση με κινητά επιχειρησιακά κέντρα.

Η ίδια φιλοσοφία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και όχι μόνο στις δασικές πυρκαγιές, με κοινά και ομοιόμορφα πρωτόκολλα δράσης.

Ενιαίος κόμβος για όλους τους φορείς

Το νομοσχέδιο εισάγει κοινό πλαίσιο διοίκησης και κανόνων εμπλοκής για το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ προβλέπει τη συμμετοχή όλων των επιχειρησιακών φορέων – Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό Σώμα και ΕΚΑΒ – σε έναν ενιαίο κόμβο συντονισμού κατά τη διάρκεια μεγάλων συμβάντων. Στόχος είναι η άμεση ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών, η ταχεία λήψη αποφάσεων και η ενίσχυση της ασφάλειας τόσο του προσωπικού όσο και των πολιτών.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η μεταρρύθμιση αυτή συνιστά θεσμική τομή στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Η μετάβαση από έναν κατακερματισμένο μηχανισμό σε ένα ενιαίο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διοίκησης φιλοδοξεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την πρόληψη, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη και πιο ανθεκτική κουλτούρα πολιτικής προστασίας.

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