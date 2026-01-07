ΠΑΣΟΚ: Προτείνει πλαφόν 7 λεπτών στο αγροτικό ρεύμα και διατήρηση των 120 δόσεων για οφειλές

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«Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη (7/1) καταθέτοντας «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση».

Ειδικότερα:

«-Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, από τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

-Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

Με ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και η αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης.

–Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία απευθείας τη στιγμή της αγοράς, μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη».