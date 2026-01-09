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Ανδρουλάκης: Άδικη η πράσινη μετάβαση και προβληματική η διανομή ενεργειακού χώρου στη Δυτική Μακεδονία
Πολιτική
22:38 - 09 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης: Άδικη η πράσινη μετάβαση και προβληματική η διανομή ενεργειακού χώρου στη Δυτική Μακεδονία

Reporter.gr Newsroom
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Με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό και τη μεταποίηση συναντήθηκε την Παρασκευή (9/1) στη Φλώρινα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εισαγωγικά αναφέρθηκε στην ενέργεια της διοίκησης της ΔΕΗ να απαγορεύσει - όπως υποστήριξε - στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης την είσοδο στη μονάδα «Πτολεμαΐδα V» επικαλούμενη «επιχειρησιακούς λόγους» που αντιθέτως δεν συνέτρεχαν όταν ο Πρωθυπουργός είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη εκεί.

«Οι κυβερνώντες μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού και εμείς, η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δυστυχώς, αυτό δείχνει μια συνολική νοοτροπία για το κράτος-λάφυρο, ότι δεν έχουν κανένα όριο γιατί για εκείνους “όλα επιτρέπονται”» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης, τόνισε ότι «εξαπατούνται από την κυβέρνηση, όταν τους ανακοινώνει 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα αλλά μόνο για όσους δεν χρωστούν τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία βυθίζεται στα χρέη. Και όταν η κυβέρνηση επέτρεψε το ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις των αγροτών, είναι μια κοροϊδία».

Υπογράμμισε ότι «εργάτες γης δεν υπάρχουν, το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό, οι ενισχύσεις είναι κουτσουρεμένες λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κι αντί να δοθεί προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες δήμων, παραγωγών, μεταποιητών και συνεταιρισμών, καταλήξαμε να βλέπουμε περιπτώσεις όπως αυτή στο Άργος Ορεστικού», όπου η επένδυση του Δήμου σε ενεργειακή κοινότητα, βρήκε προσκόμματα.

«Στην πλάτη των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας έχει παιχτεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι η άδικη πράσινη μετάβαση και με όρους διαπλοκής η διανομή του ενεργειακού χώρου. Σε αυτές τις πρακτικές εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να μπει ένα τέλος. Με πολιτική αλλαγή με ήθος και αξιόπιστο πολιτικό λόγο», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

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