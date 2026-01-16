ΣΥΡΙΖΑ για αγρότες: Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε σήμερα (16/1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, για τα αγροτικά μπλόκα δεν παρέχουν απλώς πλήρη κάλυψη στις αθλιότητες του Αδ. Γεωργιάδη, που έκανε λόγο για «φασιστικά μπλόκα», άλλα πάνε κι ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική της έντασης, του διχασμού, της τοξικότητας.

Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα.

Είναι πασιφανές πως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους ανθρώπους που αγωνίζονται», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.