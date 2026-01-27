SAFE: Εγκρίθηκε το ελληνικό αμυντικό σχέδιο - Το Μάρτιο η εκταμίευση χρημάτων

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Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στο δεύτερο κύμα χρηματοδότησης της Επιτροπής για την άμυνα μέσω του προγράμματος SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη Δευτέρα (27/1) μια δεύτερη ομάδα εθνικών αμυντικών σχεδίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE), εγκρίνοντας οικονομική βοήθεια ύψους περίπου 74 δισεκατομμυρίων ευρώ για οκτώ κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Οι αρχικές πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο.

Εκτός της Ελλάδας εγκρίθηκαν κονδύλια για την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία.

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε πως η αξιολόγηση των αμυντικών σχεδίων για τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να ακολουθήσει και επόμενος κύκλος χρηματοδότησης.