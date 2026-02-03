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Στη Βουλή η Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου
Πολιτική
11:18 - 03 Φεβ 2026

Στη Βουλή η Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκινάει την Τετάρτη (4/2) ενώπιον της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας». Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων που υπεγράφη πριν από 2 μήνες.

Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για ένα ιδιαίτερο νομοσχέδιο καθώς, όπως και η ίδια η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, έχει διαμορφωθεί από κοινού μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει μία νέα σελίδα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την ελληνική αγορά εργασίας εν γένει. Η νομοθέτησή της θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις καθώς οδηγεί σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει υψηλότερους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους, μεγαλύτερη σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, σαφείς κανόνες λειτουργίας για όλη την αγορά εργασίας. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα γόνιμου διαλόγου μεταξύ της Κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, και ευελπιστούμε ο διάλογος αυτός να συνεχιστεί και στη Βουλή».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 16 άρθρα και παρέμεινε σε δημόσια διαβούλευση επί δύο εβδομάδες.

Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου:

  1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ)
  • Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

Σήμερα: η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: Το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

  • Δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι.
  • Δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά, εφόσον προσκληθεί από αρμόδιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο σωματείο να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.
  • Προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.
  • Λειτουργικά Μητρώα Οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης.
  • Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα.
  • Επαναπροσδιορισμός των έννομων συνεπειών που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα – Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση.
  • Η εγγραφή οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.
  • Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο.
  1. Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών ΣυμβάσεωνΕργασίας
  • Όλοι οι όροι μίας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.
  • Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ.
  • Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια)
  • Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012
  • Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας
  • Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων – Καλύπτονται από την ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.
  1. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών
  • Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία
  • Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.
  • Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μεσολάβηση και μονομερή προσφυγή.
  • Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Παραδεκτού: ένας (1) Καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας (1) Καθηγητής Οικονομικών και ένας (1) αφυπηρετήσας δικαστής ανώτατου δικαστηρίου
  • Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ.
  • Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.
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