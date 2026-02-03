Δημοσκόπηση AlCO: Η ακρίβεια ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» των Ελλήνων - Σύμπνοια για την απαγόρευση των social media σε ανήλικους

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, φαίνεται πως οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται την ακρίβεια ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της κοινωνίας μας.

Οι απαντήσεις των πολιτών στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha, αφορούν στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, στα περιστατικά νεανικής βίας και στο αν πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση των εφήβων στα social media.

Συγκεκριμένα, με ποσοστό 56% είναι μακράν πρώτο στη λίστα των προβλημάτων, με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τη Λειτουργία των θεσμών και τη Διαφθορά που βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 23%. Ακολουθούν η Εγκληματικότητα με 7%, η Λειτουργία του ΕΣΥ με 4% και το Δημογραφικό, επίσης με 4%, και ακολουθούν η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα (3%) και το μεταναστευτικό (2%).

Σε ερώτηση για το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, στην πρώτη θέση είναι η λειτουργία των θεσμών – Η διαφθορά με 31%, η ακρίβεια με 22% και η εγκληματικότητα με 12%.

Στην ερώτηση αν «Είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης», το Καθόλου είναι πολύ ψηλά με 57%, το λίγο με 24% και μόνο το 18% είναι πολύ ή αρκετά.

Στην ερώτηση για το αν στο οικογενειακό περιβάλλον ή στον περίγυρο έχετε αντιληφθεί συμβάντα νεανικής βίας με επιρροή από το διαδίκτυο, 78 στους 100 πολίτες απαντούν Όχι, οι είκοσι λένε Ναι και 2 είπαν δεν ξέρω / δεν απαντώ.

Σε αρκετές χώρες έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση Social Media σε έφηβους. Οι Έλληνες φαίνεται να συμφωνούν με αυτό το μέτρο σε ποσοστό 80%.

Μάλιστα, σήμερα δημοσίευμα του Reuters θέλει την ελληνική κυβέρνηση να προχωρά στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.