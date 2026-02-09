Συνάντηση Δένδια - ΥΠΑΜ Ινδίας: Μεγάλη ευκαιρία οι σχέσεις με την Ινδία στην αμυντική καινοτομία
18:18 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψη του στην Ινδία, με την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Ινδίας Ράτζναθ Σινγκ (Rajnath Singh), στο Νέο Δελχί.

Μετά τη συνάντηση διεξήχθησαν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών και των Αντιπροσωπειών τους.

Μετά το πέρας της συνάντησης με τον ομόλογό του ο κ. Δένδιας δήλωσε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η επίσκεψη μου στην Ινδία. Είχα την ευκαιρία, καταρχάς, να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ (Subrahmanyam Jaishankar) και να επισκεφθώ μετά μια σειρά από Βάσεις, αλλά και εταιρείες και το οικοσύστημα καινοτομίας της μεγάλης αυτής χώρας. Να έρθω σε επαφή με τον τρόπο που σκέφτονται, με το τρόπο που αναπτύσσουν και μεταρρυθμίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τους. Και τελικά σήμερα, πέρα από την κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη, να συναντήσω τον Υπουργό Άμυνας Ινδίας κ. Singh, με τον οποίο είχαμε μια βαθιά και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων.

Θέλω να πω ότι οι σχέσεις μας με την Ινδία είναι σχέσεις που μπορούν να αποτελέσουν για την Πατρίδα μας, την Ελλάδα, μια μεγάλη ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία σε διμερές καταρχήν επίπεδο, ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και βοήθειας στις ινδικές εταιρείες για να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να μπορέσουμε από κοινού να δημιουργήσουμε καινοτόμα προϊόντα. Αλλά και μια ευκαιρία να φέρουμε σε επαφή τα δυο περιβάλλοντα, των startups και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η Ινδία ως χώρα παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι για την Ελλάδα το να έχει μια στενή επαφή με μια χώρα ενός δις. τετρακοσίων εκατομμυρίων κάτοικων, με Ένοπλες Δυνάμεις που αγγίζουν σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο, είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης μοιραζόμαστε συστήματα. Η ινδική Πολεμική Αεροπορία επίσης διαθέτει Rafale, όπως και εμείς.

Τέλος, είχα την ευκαιρία να υπογράψω μια συμφωνία με τον Ινδό ομόλογο μου που αφορά την συνεργασία μας στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι η πρώτη από μια σειρά συμφωνιών που διαπραγματευόμαστε.

Επανέρχομαι: Η σχέση με την Ινδία είναι μια σχέση στρατηγική. Μια σχέση μακρινού ορίζοντα για την Ελλάδα. Μια σχέση η οποία νομίζω μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό και την πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων ανάμεσα στις δυο χώρες».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφτηκε επίσης σήμερα, το Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, στο Νέο Δελχί, όπου παρακολούθησε παρουσιάσεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία. Παρόντες ήταν οι επικεφαλής, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και οι επικεφαλής Ανάπτυξης από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Αμυντικού Τομέα της Ινδίας, αλλά και μέλη ιδιωτικών επιχειρήσεων καινοτομίας.

Κατά τη συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030», όπως και στη νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία, την οποία εγκαινίασε κατά τη θητεία του ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης της Ελλάδας, με τον τότε και νυν Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Dr. Τζαϊσάνκαρ.

Σχετικά με την «Ατζέντα 2030», ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», μια «ασπίδα» πέντε επιπέδων που καλύπτει τη χώρα μας έναντι όλων των εν δυνάμει απειλών (διάστημα, κυβερνοχώρος, εναέριος χώρος, ξηρά, θάλασσα και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας).

O Έλληνας Υπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων τη σημασία της επικοινωνίας ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και στα αμυντικά οικοσυστήματα των δύο κρατών – όπως και μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων Ελλάδας και Ινδίας – και στην ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός Forum, μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται αυτή η επικοινωνία.

Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες συνεργειών που υπάρχουν μεταξύ των οικοσυστημάτων και στην ανάγκη δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού επαφών και ασκήσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε την Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης και την έκθεση «Γκίκας: Ταξίδι στην Ινδία», για τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο Νίκο Χατζηκυριάκο – Γκίκα και μετέβη στο Εθνικό Μνημείο Πεσόντων της Ινδίας, όπου κατέθεσε στέφανο.

Χθες, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας όπου είχε την ευκαιρία να φιλοξενηθεί σε αμυντικές εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για το οικοσύστημα καινοτομίας της Ινδίας. Ο Υπουργός επισκέφθηκε κρατικές και κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αμυντικής καινοτομίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής και παρακολούθησε παρουσιάσεις και επιδείξεις μέσων.

