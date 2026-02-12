Μπακογιάννη: Δεν έχω ακούσει να έχει θέσει ο κ. Σαμαράς θέμα του Casus Belli

Την άποψη ότι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε με «καθαρές κουβέντες» και σε κλίμα σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης εξέφρασε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα μετρήσατε τα νησιά; Τα έχουμε όλα; Από ό,τι κατάλαβα δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο».

Η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι στη χώρα μας τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής συχνά αντιμετωπίζονται με έλλειψη σοβαρότητας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτικά. Όπως είπε, η απόσταση από το «Μητσοτάκης γιοκ» έως το «πολύτιμος φίλος Μητσοτάκης» είναι ενδεικτική της μεταβολής του κλίματος. Τόνισε δε ότι, γνωρίζοντας καλά την τουρκική πολιτική πραγματικότητα, θεωρεί την εμπιστοσύνη καθοριστικό παράγοντα, διευκρινίζοντας πάντως ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η επίσκεψη στην Άγκυρα ήταν ορθή, επισήμανε ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε λύση. «Ακόμη και εμπόλεμες χώρες συνομιλούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν αναμένει «κοσμοϊστορικές εξελίξεις» έως τις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία, πιθανότατα το 2027. Μέχρι τότε, όπως είπε, προέχει η διατήρηση της ηρεμίας και η εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης. Υπογράμμισε επίσης ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει προβεί σε καμία παραχώρηση και ότι η κριτική που εστιάζει στα «atmospherics» δεν είναι ουσιαστική.

Για κριτική Σαμαρά και Καραμανλή: Έχουν στόχο τον Μητσοτάκη – Δεν αρέσει ο Μητσοτάκης

Ως προς τη νέα κριτική του Αντώνη Σαμαρά, μέρος της οποίας φαίνεται να υιοθετεί και ο Κώστας Καραμανλής, η ίδια απάντησε: «Αυτά έχουν εσωτερικούς λόγους και εσωτερικές στοχεύσεις. Έχουν στόχο τον Μητσοτάκη, δεν αρέσει ο Μητσοτάκης, είναι θεωρώ άνευ σημασίας. Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι ότι η Ελλάδα προσήλθε για διάλογο με την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κ. Σαμαρά να θέτει το θέμα του casus belli, για να πω την καλοσύνη που πρέπει να πω σήμερα».

«Με την Τουρκία είτε θα συμφωνήσουμε για το ποια είναι τα όριά μας, είτε θα συμφωνήσουμε ότι θα πάμε σε διεθνή διατησία - αυτές είναι οι δυο λύσεις. Πολιτικά αν με ρωτάτε δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα κοσμοϊστορικό μέχρι τις δικές μας και τις τουρκικές, κατά πάσα πιθανότητα το 2027. Μέχρι τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι ηρεμία και εμοπέδωση αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης. Έχεις ένα πρωθυπουτγό που δεν κάνει την παραμικρή παραχώρηση, λέει για πρώτη φορά πράγματα μέσα στην Τουρκία και επειδή δεν έχεις να του πεις τίποτα, ασχολείσαι με τα atmospherics και λες "χαχανίζανε" κλπ. Αυτά δεν είναι σοβαρά», επισήμανε.

Αντίπαλος μας παραμένει το ΠΑΣΟΚ

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Η κ. Μπακογιάννη απέφυγε να σχολιάσει κόμματα «που δεν υπάρχουν», σημειώνοντας ωστόσο ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εκτίμησε πως, εάν ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίσει να κινηθεί πολιτικά, διαθέτει την εμπειρία να οργανώσει νέο φορέα.

Αναφερόμενη στη Μαρία Καρυστιανού, σχολίασε σκωπτικά ότι η εμπειρία της στα θέματα εξωτερικής πολιτικής «την ξεπερνά», ενώ για τις κοινωνικές της θέσεις υποστήριξε ότι απηχούν απόψεις που εκφράζονται στον χώρο της ακροδεξιάς, όπως από τη ΝΙΚΗ και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Για το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι ως κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να λειτουργεί ως κόμμα διαμαρτυρίας και πως η σημερινή του εικόνα δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη συνολική λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Τέλος, ερωτηθείσα αν θα είναι εκ νέου υποψήφια στις εκλογές του 2027, δήλωσε ότι προτεραιότητά της είναι η ολοκλήρωση της θητείας της ως βουλευτής Χανίων. Όπως είπε: « Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, δεν εξαρτάται από μένα. Το σκέφτομαι, αλλά εξαρτάται και από το κόμμα μου. Δεν είμαι μοναχικός καβαλάρης. Εξαρτάται και από τις αποφάσεις της παράταξης και από κει και πέρα θα το δούμε. Την πολιτική μετά βεβαιότητας δεν πρόκειται να την αφήσω, τώρα αν κοινοβουλευτικά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσης του κύκλου, θα το δούμε».