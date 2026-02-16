Δούκας: Η Πολιτεία να αποκτήσει τα πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα από την Καισαριανή
09:52 - 16 Φεβ 2026

«Χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη του τόπου είναι η Ελληνική πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα αυτών των πολύτιμων ιστορικών ντοκουμέντων», τονίζει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις εκτελέσεις των Αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Πρωτομαγιά 1944.  

«Για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια είδαμε τα υπερήφανα πρόσωπα μερικών εκ των 200 Ελλήνων αντιστασιακών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τους ναζιστές κατακτητές, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Ένα σπάνιο οπτικό ντοκουμέντο, το οποίο εφόσον αποδειχθεί η αυθεντικότητά του, αποτυπώνει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής κατοχής.

Χρέος απέναντι στην ιστορική μνήμη του τόπου, είναι η Ελληνική πολιτεία να αποκτήσει την κυριότητα αυτών των πολύτιμων ιστορικών ντοκουμέντων.

Είναι χρέος τιμής στο αντιστασιακό έπος του ελληνικού λαού, είναι δέσμευση μνήμης ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι αυτοσυντηρούμενες, αλλά απαιτούν αέναη, ενεργή επαγρύπνηση.

Ο Δήμος της Αθήνας, είναι έτοιμος να συμβάλει με όποιον τρόπο χρειαστεί», τονίζει ο Χάρης Δούκας στη σχετική του ανάρτηση.

{https://x.com/h_doukas/status/2023283376988307765}

