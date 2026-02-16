Τσουκαλάς για Chevron: Θετική όποια συμφωνία διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας

«Εμείς θέλουμε να προχωρήσει όποια συμφωνία διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και οικονομικά συμφέροντα. Είναι πολύ καθαρό» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τη Δευτέρα (16/2) σχετικά με την υπογραφή σήμερα της συμφωνίας Chevron-Helleniq Energy.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ:

«Κάθε συμφωνία η οποία μπορεί να διασφαλίσει ότι η χώρα μας θα μπορεί να έχει ισχυρότερη παραγωγή πλούτου και να διασφαλίζει κυριαρχικά και οικονομικά δικαιώματα είναι μία συμφωνία θετική. Κάθε συμφωνία, πρέπει να βλέπουμε όλες τις διατάξεις που έχει, όλες τις συμβάσεις που έχει, ακόμα και τα μικρά γράμματα, προφανώς και με διαφάνεια να την ελέγχουμε και να την αξιολογούμε. Αλλά η γενική θέση μας, η αρχική μας θέση, επί της αρχής εμείς, συμφωνίες ενεργειακές, προφανώς και θέλουμε και είμαστε το κόμμα το οποίο νομοθέτησε για να μπορούν να γίνουν αυτές οι συμφωνίες και σήμερα γίνεται κάτι υπό πίεση, μετά από πολλά χρόνια ραθυμίας και αδράνειας της σημερινής κυβέρνησης» ανέφερε σχετικά ο κ. Τσουκαλάς.

Σημείωσε ακόμη, ότι ό,τι ενδυναμώνει τη χώρα, ενδυναμώνει και τη γεωπολιτική της θέση και πως ανάλογα με το εύρος της συμφωνίας είναι αντίστοιχη και η ένταση της ενδυνάμωσης.

«Πολύ συχνά η κυβέρνηση θέλει να μεγαλοποιεί μερικά πράγματα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έχουν σημαντική αξία. Κάποιες φορές μπορεί η κυβέρνηση να τα επικοινωνεί ως ακόμα μεγαλύτερη. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα το ουσιαστικό. Οτιδήποτε ενδυναμώνει οικονομικά συμφέροντα, διασφαλίζει κυριαρχικά συμφέροντα, στηρίζει σε έναν βαθμό και τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Δεν αρκεί όμως μόνο η συμφωνία για να στηρίξει τη γεωπολιτική θέση. Χρειάζεσαι και μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και μία ισχυρή διπλωματία. Προφανώς χρειάζεσαι και ισχυρή άμυνα, αλλά να μην ξεχνάμε και τη διπλωματία. Την ανάγκη να έχουμε μία πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να έχουμε συμμάχους και σταθερές σχέσεις και να πολιτευόμαστε στην εξωτερική πολιτική με αρχές» συμπλήρωσε.

Καμία εσωστρέφια στο ΠΑΣΟΚ - Στόχος παραμένει η εκλογική πρωτιά

Σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ και έναν μήνα πριν το Συνέδριο, ερωτηθείς για το κλίμα ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι χθες που ήταν εκεί, δεν υπήρξε «καμιά εσωστρέφεια αλλά απολύτως ενωτικό κλίμα, πανηγυρικό».

Ως προς το γεγονός ότι ο κ. Χ. Δούκας και ο κ. Γερουλάνος πιέζουν για απόφαση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε «είναι ειλημμένη απόφαση, διακηρυγμένη. Από τα ντοκουμέντα του συνεδρίου θα προκύπτει ξεκάθαρα ο προσανατολισμός του ΠΑΣΟΚ. Μα, λέμε, ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο το λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και ενάμιση χρόνο. Εδώ και ενάμιση χρόνο ποιο κόμμα συγκρούεται με τη Νέα Δημοκρατία;».

Απαντώντας, στο κατά πόσο είναι σύμφωνος άρα, με τον κύριο Δούκα που ζητάει να πάρει θέση το συνέδριο, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε «έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ θέση ήδη. Αυτή είναι η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Θετικό είναι που συμφωνεί και ο κ. Δούκας».

Αναφορικά με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, όπου η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 30,1 και το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 13,2, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε τα εξής:

«Ο στόχος παραμένει να είμαστε πρώτο κόμμα και νομίζω ότι αν ένα κόμμα της αντιπολίτευσης δικαιούται να έχει το στόχο αυτό και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά και κοινωνικά και ιστορικά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο κόμμα με ό,τι διαφορά και να έχει δημοσκοπικά από το πρώτο, είναι ο διεκδικητής της εξουσίας. Διαφορετικά θα ξέραμε ότι έχουμε Νέα Δημοκρατία».

«Η δημοσκόπηση αυτή δείχνει την εκτίμηση με αναγωγή. Έτσι δεν είναι; Η αναγωγή μετά από επτά χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και μετά από τις ίδιες δημοσκοπήσεις που στις μετρήσεις πάνω από το 70% τι λέει; Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αντιλαμβανόμαστε δεν θα είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. (…)

Δεν μπορούμε να λέμε, όταν λέει να φύγει ότι μπορεί να πάρει 30%. 22% -23% έχει στην πρόθεση ψήφου.

Ποσοστά σαν αυτά που φαίνονται στις αναγωγές δεν θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Όποιος κυκλοφορεί έξω στο δρόμο το ξέρει».

Δήλωσε ακόμη, πως είναι εφικτό να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ «γιατί έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας τουλάχιστον, μπορεί και λιγότερο, αλλά φτάνει. Και η πολιτική είναι κατ’ εξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Ο κόσμος θα είχε να κάνει επιλογή για το αύριό του στις εκλογές. Τώρα, ακόμη ο κόσμος περιμένει να δει πόσα κόμματα θα έρθουν, τι λένε, υπάρχει μια οργή, μια τιμωρητική διάθεση. Την κρίσιμη στιγμή θα πει ή επιλέγω Μητσοτάκη, Βελόπουλο, Λατινοπούλου ή επιλέγω ΠΑΣΟΚ. Δύο επιλογές έχει. Αυτοί οι δύο χώροι έχουν πρόγραμμα και πολιτικό σχέδιο για τη χώρα».

Φοβερό το άγχος του Γεωργιάδη για τον Παναγόπουλο

Κληθείς να σχολιάσει τα αποτελέσματα των εκλογών στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας, σημείωσε «το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτόνομο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει δημόσια, βγάλαμε μία ανακοίνωση και είπαμε ποια είναι η απόφαση που έλαβε η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ σε σχέση με την ΓΣΕΕ, ότι χρειάζεται να υπάρξει μία ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος για να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Είπαμε για τον κύριο Παναγόπουλο, με απόλυτο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, ότι η γνώμη μας είναι ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να διευκολύνει και να προχωρήσει τη σκυτάλη και να μείνει ενωμένη η παράταξη η συνδικαλιστική σε μία νέα πορεία. Αυτό καταθέσαμε. Ως εκεί».

Ερωτηθείς, αν απασχολεί ή όχι το ΠΑΣΟΚ η ιστορία Παναγόπουλου, απάντησε «εγώ δεν ξέρω αν είναι ιστορία Παναγόπουλου, με ποια έννοια το λέω, αν αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας ισχύουν, εγώ δεν τα υιοθετώ, αν ισχύουν είναι υπόθεση υπουργών Νέας Δημοκρατίας, όχι Παναγόπουλου. Αν ισχύουν αυτά που διαβάζω στα sites, τα μεγάλα sites της χώρας όπου έχουν τους υπουργούς, βλέπω την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ που μιλάει για τους υπουργούς. (…)

Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη να έχει ένα φοβερό άγχος. Δεν μπορώ να το καταλάβω, τόσο μεγάλο άγχος, να μη γίνει έλεγχος, που εκπέμπει και ότι όλα έγιναν τέλεια. Εμείς λέμε, πάρα πολύ απλά, άπλετο φως. Οι αρχές είναι αρμόδιες να κρίνουν και να αξιολογήσουν. Υπάρχει πάντα τεκμήριο αθωότητας. Είναι άλλο το θέμα των νομικό και άλλο το πολιτικό, όπου εν όψει αυτών των εξελίξεων εμείς είπαμε ότι θεωρούμε ότι θα έπρεπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ με όλη την εκτίμηση, να διευκόλυνε ακριβώς για να στηριχθεί το συνδικαλιστικό κίνημα και να μην υπάρχουν αυτές οι σκιές έως ότου πλήρως η υπόθεσή του τελειώσει και ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά και προφανώς όλοι θέλουμε ο Γιάννης Παναγόπουλος να αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία εμπλοκή».