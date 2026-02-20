ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Qatargate: Το εφετείο απορρίπτει τις ενστάσεις — Συνεχίζεται η έρευνα και για την Καϊλή
Πολιτική
17:01 - 20 Φεβ 2026

Qatargate: Το εφετείο απορρίπτει τις ενστάσεις — Συνεχίζεται η έρευνα και για την Καϊλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η έρευνα για το σκάνδαλο «Qatargate» περί χρηματισμού με αντάλλαγμα πολιτική επιρροή μπορεί να προχωρήσει, αφού οι δικαστές του εφετείου απέρριψαν τους ισχυρισμούς ότι οι εισαγγελικές αρχές χειρίστηκαν πλημμελώς την υπόθεση.

Το εφετείο αποφάνθηκε την Τετάρτη (18/2) ότι δεν παραβιάστηκαν οι κοινοβουλευτικές ασυλίες των ευρωβουλευτών που τελούν υπό έρευνα — μεταξύ των οποίων και η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή – όπως μετέδωσε η Le Soir. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς των υπόπτων ότι ο δικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων, ενώ έκρινε ότι η βελγική υπηρεσία ασφαλείας ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εάν οι δικαστές είχαν διαπιστώσει σοβαρές δικονομικές παρατυπίες, ολόκληρη η δίωξη θα μπορούσε να είχε καταρρεύσει, περισσότερα από τρία χρόνια μετά τις πρώτες εφόδους και συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι βελγικές αρχές. Πλέον, οι εισαγγελείς μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα και ενδεχομένως να προχωρήσουν στην έναρξη δίκης.

Αρκετοί ευρωβουλευτές και συνεργάτες τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι παρείχαν πολιτικές διευκολύνσεις σε χώρες, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Μαρόκο, με αντάλλαγμα χρήματα και δώρα. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, αν και το 2023 ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, κατέληξε σε συμφωνία με τη βελγική εισαγγελία για μειωμένη ποινή.

Οι καθυστερήσεις στην υπόθεση έχουν προκαλέσει επικρίσεις από ευρωβουλευτές και αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν στηλιτεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι βελγικές αρχές χειρίζονται υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε την άρση της ασυλίας της Ιταλίδας ευρωβουλευτού Ελιζαμπέτα Γκουαλμίνι, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο, με το σκεπτικό ότι οι βελγικές εισαγγελικές αρχές δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία. Ωστόσο, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας άλλης Ιταλίδας ευρωβουλευτού, της Αλεσάντρα Μορέτι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δένδιας με αντιπροσωπεία Αμερικανικού Κογκρέσου: Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης
Πολιτική

Δένδιας με αντιπροσωπεία Αμερικανικού Κογκρέσου: Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης

Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά τα απογοητευτικά μάκρο, με φόντο τους δασμούς Τραμπ
Χρηματιστήρια

Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά τα απογοητευτικά μάκρο, με φόντο τους δασμούς Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λιβανός: Το 2021 αναδείξαμε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατατεθούν τα στοιχεία στη Βουλή
Πολιτική

Λιβανός: Το 2021 αναδείξαμε το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατατεθούν τα στοιχεία στη Βουλή

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ που θα κοστίσει ακριβότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ που θα κοστίσει ακριβότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Αιχμές Μπουκώρου για επιλεκτική διαβίβαση στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Χρηστίδης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του Μητσοτάκη
Πολιτική

Χρηστίδης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ