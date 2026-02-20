Qatargate: Το εφετείο απορρίπτει τις ενστάσεις — Συνεχίζεται η έρευνα και για την Καϊλή

Η έρευνα για το σκάνδαλο «Qatargate» περί χρηματισμού με αντάλλαγμα πολιτική επιρροή μπορεί να προχωρήσει, αφού οι δικαστές του εφετείου απέρριψαν τους ισχυρισμούς ότι οι εισαγγελικές αρχές χειρίστηκαν πλημμελώς την υπόθεση.

Το εφετείο αποφάνθηκε την Τετάρτη (18/2) ότι δεν παραβιάστηκαν οι κοινοβουλευτικές ασυλίες των ευρωβουλευτών που τελούν υπό έρευνα — μεταξύ των οποίων και η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή – όπως μετέδωσε η Le Soir. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς των υπόπτων ότι ο δικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων, ενώ έκρινε ότι η βελγική υπηρεσία ασφαλείας ενήργησε σύμφωνα με τον νόμο κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εάν οι δικαστές είχαν διαπιστώσει σοβαρές δικονομικές παρατυπίες, ολόκληρη η δίωξη θα μπορούσε να είχε καταρρεύσει, περισσότερα από τρία χρόνια μετά τις πρώτες εφόδους και συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι βελγικές αρχές. Πλέον, οι εισαγγελείς μπορούν να συνεχίσουν την έρευνα και ενδεχομένως να προχωρήσουν στην έναρξη δίκης.

Αρκετοί ευρωβουλευτές και συνεργάτες τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες ότι παρείχαν πολιτικές διευκολύνσεις σε χώρες, μεταξύ των οποίων το Κατάρ και το Μαρόκο, με αντάλλαγμα χρήματα και δώρα. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, αν και το 2023 ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, κατέληξε σε συμφωνία με τη βελγική εισαγγελία για μειωμένη ποινή.

Οι καθυστερήσεις στην υπόθεση έχουν προκαλέσει επικρίσεις από ευρωβουλευτές και αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν στηλιτεύσει τον τρόπο με τον οποίο οι βελγικές αρχές χειρίζονται υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε την άρση της ασυλίας της Ιταλίδας ευρωβουλευτού Ελιζαμπέτα Γκουαλμίνι, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στο σκάνδαλο, με το σκεπτικό ότι οι βελγικές εισαγγελικές αρχές δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία. Ωστόσο, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας άλλης Ιταλίδας ευρωβουλευτού, της Αλεσάντρα Μορέτι.