ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπανδρέου: Αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών μας θεσμών η απόφαση για το Predator
Πολιτική
19:11 - 26 Φεβ 2026

Παπανδρέου: Αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών μας θεσμών η απόφαση για το Predator

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών είναι μία νίκη για το κράτος δικαίου, την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και για την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Αποτελεί αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κρίθηκαν ένοχοι την αναγνώριση ελαφρυντικών κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιο, που συνδέονται με τις εταιρείες Intellexa και Krikel. Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και οκτώ μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ έτη, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αποδοχή της εισαγγελικής πρότασης για μετατροπή ορισμένων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που επιφέρει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση, ενώ ο φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου στην Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, μεταξύ άλλων και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Επιπλέον, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε:

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στο δημόσιο βίο και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή η αντίληψη διαβρώνει την κοινωνική συνοχή, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τραυματίζει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε μια μοναχική μάχη απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, το οποίο επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης, της απαξίωσης και της σιωπής.

Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του — κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, την πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων - όσο ψηλά κι αν βρίσκονται - συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι τέλους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανοδικές τάσεις στα ισχυρά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στα ισχυρά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα

Κυκλοφοριακό «μπλόκο» στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση 3 ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακό «μπλόκο» στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση 3 ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί 6 σταθμοί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (28/2)
Ειδήσεις

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί 6 σταθμοί από τις 10 το πρωί του Σαββάτου (28/2)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news
Πολιτική

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»
Πολιτική

Κατρίνης: Διπλάσιος ο πληθωρισμός από την Ευρωζώνη, αλλά η κυβέρνηση λέει «όλα καλά»

Αποστολάκη: Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική

Αποστολάκη: Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:10

Γερμανία: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-2028

Magazino
03/06/2026 - 22:00

Τα παιδιά στην Ολλανδία ανακηρύχθηκαν (και πάλι) τα πιο ευτυχισμένα στον κόσμο - Δείτε γιατί

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 21:42

Βραβεία ΕΒΕΑ: Το μήνυμα για το νέο παραγωγικό μοντέλο – Η διάκριση της Metlen

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/06/2026 - 21:32

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ

Πολιτική
03/06/2026 - 21:24

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μακρόν: Επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία στο επίκεντρο

Υγεία
03/06/2026 - 21:15

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαρούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά

Πολιτική
03/06/2026 - 20:54

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού

Magazino
03/06/2026 - 20:25

«Ένας Μύθος»: Για πρώτη φορά στα ελληνικά το μυθιστόρημα που χάρισε στον Φόκνερ το Pulitzer

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:12

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:07

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:59

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 19:50

Μασούτης: Η γιορτή για τα πενήντα χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

Εργασιακά
03/06/2026 - 19:45

ΑΣΕΠ: 3.000 προσλήψεις χωρίς απολυτήριο Λυκείου – Ειδικότητες και κριτήρια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:37

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 19:26

ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:21

Παππάς (Star Bulk Carriers): Οι κεφαλαιαγορές εργαλείο ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:18

Αγγελικούση: Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

Εργασιακά
03/06/2026 - 18:10

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ