Παπανδρέου: Αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών μας θεσμών η απόφαση για το Predator

«Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών είναι μία νίκη για το κράτος δικαίου, την ερευνητική δημοσιογραφία, αλλά και για την ίδια τη Δημοκρατία στη χώρα μας. Αποτελεί αχτίδα φωτός στο σκότος υποβάθμισης των δημοκρατικών θεσμών στην χώρα μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κρίθηκαν ένοχοι την αναγνώριση ελαφρυντικών κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιο, που συνδέονται με τις εταιρείες Intellexa και Krikel. Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και οκτώ μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ έτη, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αποδοχή της εισαγγελικής πρότασης για μετατροπή ορισμένων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που επιφέρει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση, ενώ ο φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου στην Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, μεταξύ άλλων και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Επιπλέον, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε:

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στο δημόσιο βίο και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή η αντίληψη διαβρώνει την κοινωνική συνοχή, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τραυματίζει τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε μια μοναχική μάχη απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, το οποίο επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης, της απαξίωσης και της σιωπής.

Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του — κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, την πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων - όσο ψηλά κι αν βρίσκονται - συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι τέλους».