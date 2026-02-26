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Μαρινάκης: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές αφορά δύο ιδιώτες
Πολιτική
19:18 - 26 Φεβ 2026

Μαρινάκης: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές αφορά δύο ιδιώτες

Reporter.gr Newsroom
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«Εμπιστευόμαστε εν συνόλω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και δεν τις σχολιάζουμε», δήλωσε την Πέμπτη (26/2) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης αναφορικά με τη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.  

Στο πλαίσιο της ίδιας τοποθέτησης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε, δε, ότι η δίκη για τις υποκλοπές, αλλά και η σχετική απόφαση αφορούν σε δύο ιδιώτες, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει κάνει «όλες τις δέουσες ενέργειες για την αυστηροποίηση του νομικού καθεστώτος των επισυνδέσεων» και έχει λάβει «όλα τα μέτρα για ένα πιο λειτουργικό, θωρακισμένο πλαίσιο».

Ακόμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα «βέλη» του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «δεν έχει λογική» το σχόλιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί ήττας της κυβέρνησης, αλλά και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «θέλει να το γυρίσει σε εισαγγελέας ή δικαστής».

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Πιο αναλυτικά, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι η δικαστική απόφαση αποτελεί τεράστια ήττα για την κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Δεν έχει λογική αυτός ο χαρακτηρισμός που επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης. Ας αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα την αξιωματική αν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Εμείς την εμπιστευόμαστε εν συνόλω, σε όλες τις αποφάσεις και δεν τις σχολιάζουμε».

Επίσης, κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για τη δικαστική απόφαση, είπε:

«Αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, ίσως έχει αποφασίσει να το γυρίσει σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς, δεν προλαβαίνει. Έχει ξεπεράσει το όριο για να δώσει για το δικαστικό σώμα».

«Ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κουνά το δάχτυλο και να κάνει υποδείξεις για το κράτος δικαίου είναι ο πρωθυπουργός των 13-0 και των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης», σημείωσε ακόμη.

Έγινε η δίκη από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης», είπε επανειλημμένα ο κ. Μαρινάκης, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «προσπαθεί να μετατρέψει τη Βουλή και τη δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο και μια αέναη διαδικασία εξεταστικών επιτροπών», προκειμένου να αντικαταστήσει «την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένων προτάσεων».

Στην ίδια τοποθέτησή του αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, λέγοντας ότι για την απονομή της δικαιοσύνης είναι αρμόδια τα δικαστήρια και όχι οι αυτόκλητοι δικαστές και τα τηλεδικαστήρια.

Ακόμη, επιβεβαίωσε ότι αναμένεται η άφιξη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψής του.

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