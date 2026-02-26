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Ανδρουλάκης: Ήττα του παρακράτους η απόφαση για το Predator – Ο αγώνας θα συνεχιστεί σε νομικό και πολιτικό επίπεδο
Πολιτική
16:18 - 26 Φεβ 2026

 Ανδρουλάκης: Ήττα του παρακράτους η απόφαση για το Predator – Ο αγώνας θα συνεχιστεί σε νομικό και πολιτικό επίπεδο

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλούς τόνους και με σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση αλλά και πολιτικά πρόσωπα που –όπως είπε– «κρύφτηκαν», ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator, κάνοντας λόγο για «ήττα του παρακράτους» και προαναγγέλλοντας νέες κοινοβουλευτικές και νομικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, Η αξιωματική αντιπολίτευση πρόκειται να ζητήσει προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, προκειμένου να λογοδοτήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, καθώς και τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης κάνοντας λόγο για ήττα του παρακράτους και νίκη της Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι μαζί με τον ίδιο δικαιώνονται και τα θύματα που δεν κρύφθηκαν, ενώ απέδωσε την υπόθεση σε σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου που, όπως είπε, λειτούργησε με πρακτικές άλλων εποχών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ, παρά τις συκοφαντίες και τον οργανωμένο πόλεμο που –κατά την εκτίμησή του– δέχθηκαν, στάθηκαν όρθιοι και πέτυχαν μια ακόμη σημαντική νίκη σε μια σκοτεινή υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κρίθηκαν ένοχοι την αναγνώριση ελαφρυντικών κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιο, που συνδέονται με τις εταιρείες Intellexa και Krikel. Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και οκτώ μηνών, με εκτιτέα τα οκτώ έτη, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αποδοχή της εισαγγελικής πρότασης για μετατροπή ορισμένων πράξεων από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που επιφέρει αυστηρότερη ποινική αξιολόγηση, ενώ ο φάκελος διαβιβάζεται εκ νέου στην Εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, μεταξύ άλλων και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης:

Για τις κατηγορίες περί αντιφάσεων και τις αιχμές που δέχθηκε:

«Όσοι μου επιτίθενται ότι φάσκω και αντιφάσκω για τον χειρισμό της υπόθεσης των υποκλοπών, είναι εκείνοι που τελικά αντιφάσκουν. Τον αγώνα της ενημέρωσης τον κάνουμε για να πάρουμε ένα ακόμη χαρτί που θα μας βοηθήσει στον νομικό μας αγώνα. Ο αγώνας είναι αξιακός. Η δικαστική απόφαση για το Predator είναι ήττα του παρακράτους».

Υπογράμμισε δε ότι ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο με σαφή πολιτική στόχευση: «Στόχος ήταν να μην εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Για τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και το ενδεχόμενο νέας Εξεταστικής Επιτροπής:

«Η ακροαματική διαδικασία απέδειξε ότι η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή χειραγωγήθηκε και δεν έβγαλε τίποτα.

Όταν καθαρογραφεί η απόφαση, θα κάνουμε αίτηση για νέα Εξεταστική Επιτροπή».

Τόνισε ότι μια νέα διαδικασία μπορεί να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία:

«Θα προσφέρει νέα στοιχεία. Εδώ δίνεται μάχη για το πόσο ο προβολέας της Δικαιοσύνης και της ενημέρωσης θα φωτίσει νέες πτυχές που θα φέρουν αποτελέσματα. Σε μια νέα Εξεταστική θα κληθούν πολιτικά πρόσωπα που δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο και μπορούν να συνεισφέρουν στοιχεία».

Και έθεσε ευθέως ερωτήματα: «Όσοι δεν έκαναν δικαστικό αγώνα, να μας πουν γιατί κρύφτηκαν. Όταν η ΑΔΑΕ τους ενημέρωσε για κάτι πολύ σημαντικό, γιατί κλείδωσαν τον φάκελο στο συρτάρι; Γιατί δεν πήγαν στη Δικαιοσύνη; Ας μας ενημερώσουν».

Για το αν ανοίγει ο δρόμος ενημέρωσης από την ΕΥΠ:

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πέσει φως στην υπόθεση και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, όσο ψηλά κι αν είναι».

Αναφέρθηκε και στις αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων, επισημαίνοντας:

«Ο πρωθυπουργός το παίζει φιλελεύθερος και έχει απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου που αρνείται να εφαρμόσει. Αυτά δεν τιμούν τη χώρα μας.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Μας θυμίζει εποχές που νομίζαμε πως είχαμε κλείσει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας».

Για τους υπουργούς και δημόσιους λειτουργούς που φέρεται να παρακολουθούνταν από το παράνομο λογισμικό αλλά δεν πήραν ανάλογες πρωτοβουλίες με τον ίδιο ανέφερε:

«Δείτε τον κατάλογο των θυμάτων του Predator και ποιοι πήγαν και ποιοι όχι.

Ρόλο στα πολιτικά πράγματα δεν μπορούν να έχουν όσοι οργάνωσαν το παρακράτος και όσοι δεν συντάχθηκαν στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Περίμενα περισσότερη γενναιότητα και αίσθηση καθήκοντος.

Δεν μπορώ να φανταστώ πως κάποιοι διεκδικούν ρόλο στη δημόσια ζωή και κρύβονται από έναν παρακρατικό μηχανισμό».

Για την ηγεσία της Δικαιοσύνης και την αναθεώρηση του Συντάγματος:

«Ζητάμε αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Όταν επιλέγεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, μπορεί να μην χειριστεί κρίσιμες υποθέσεις με την ευαισθησία που απαιτείται.

Θέλουμε διάκριση των εξουσιών, εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για ασυνέπεια ως προς το άρθρο 86, σημειώνοντας ότι άλλα υποσχόταν προεκλογικά και άλλα εφάρμοσε.

Για το ενδεχόμενο νέων μηνύσεων:

«Θα κάνουμε ό,τι πρέπει, βάσει όλων των δεδομένων που προκύπτουν από τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο μέχρι στιγμής χειρισμός δείχνει ότι έχουμε διανύσει σωστά όλη τη διαδρομή».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας και τονίζοντας σε κάθε σημείο την «αξιακή διάσταση» της υπόθεσης, επιχείρησε να μετατρέψει τη δικαστική εξέλιξη σε πολιτικό ορόσημο, διαμηνύοντας ότι η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει ανοιχτό πεδίο θεσμικής και πολιτικής σύγκρουσης.

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πώς χωρίς τις πρωτοβουλίες του, η υπόθεση θα είχε καταλήξει στο αρχείο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2026 - 16:28
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