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Γεωργιάδης: Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία σε όσους ανταποκρίνονται θετικά
Υγεία
17:07 - 03 Μαρ 2026

Γεωργιάδης: Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία σε όσους ανταποκρίνονται θετικά

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να συνεχίσει την κάλυψη των καινοτόμων θεραπειών για την παχυσαρκία και μετά το αρχικό οκτάμηνο, για τους ασθενείς που παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο, δήλωσε σήμερα (3/3) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο εκδήλωσης με αντικείμενο την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.    

Όπως εξήγησε, όσοι ασθενείς εντάσσονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας» και εμφανίζουν θετική ανταπόκριση στη θεραπεία και στην ιατρική παρακολούθηση, εξετάζεται να μπορούν να συνεχίσουν τη λήψη των φαρμάκων και πέραν των οκτώ μηνών.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τους ασθενείς που αποδεικνύουν έμπρακτα ότι επιδιώκουν να αλλάξουν τη ζωή τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε πριν από περίπου δυόμισι μήνες από το Υπουργείο Υγείας, προβλέπει δωρεάν χορήγηση καινοτόμων φαρμακευτικών θεραπειών για διάστημα οκτώ μηνών, σε συνδυασμό με οργανωμένη ιατρική παρακολούθηση. Απευθύνεται σε ενήλικες με νοσογόνο παχυσαρκία και υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος, καθώς και σε άτομα με παχυσαρκία που συνοδεύεται από σοβαρά συνοδά νοσήματα, όπως διαβήτη τύπου 2 ή υπέρταση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια.

Επισημαίνεται ότι η φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει σκευάσματα με δραστικές ουσίες, όπως η σεμαγλουτίδη και η λιραγλουτίδη, ενώ συνοδεύεται από ιατρική συμβουλευτική και τακτική αξιολόγηση της πορείας των ασθενών. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω SMS ή από τον Προσωπικό Ιατρό τους, προγραμματίζουν ραντεβού σε εξειδικευμένα ιατρεία παχυσαρκίας σε Κέντρα Υγείας ή νοσοκομεία και λαμβάνουν δωρεάν τη συνταγογραφούμενη θεραπεία.

Στόχος της δράσης είναι η σταδιακή απώλεια βάρους, η υιοθέτηση πιο υγιεινών συνηθειών και η πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, ιδίως καρδιαγγειακών νοσημάτων. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για τη Δημόσια Υγεία και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη υποστήριξη χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ήδη χιλιάδες πολίτες έχουν αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γεγονός που αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον για παρεμβάσεις πρόληψης και βελτίωσης της υγείας. Η συμμετοχή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς συνεχίζεται η αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών μέσω SMS.

Τέλος να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αφορά άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 40 ή μεταξύ 37 και 40 όταν συνυπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται δωρεάν ιατρική εξέταση σε συνεργαζόμενες δημόσιες δομές, διατροφική καθοδήγηση από ειδικό, φαρμακευτική αγωγή και επανεξέταση για την παρακολούθηση της προόδου τους, με τελικό στόχο τη μακροχρόνια διατήρηση των αποτελεσμάτων και τη μείωση του κινδύνου σοβαρών χρόνιων παθήσεων.

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