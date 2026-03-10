Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να ενεργοποιήσουμε την εργαλειοθήκη για την ενεργειακή κρίση

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/3) η συνεδρίαση του Eurogroup, λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι η συζήτηση των υπουργών έγινε «σε μια περίοδο έντονης αναταραχής», με επίκεντρο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικές επιπτώσεις αλλά έχει «ευρείες γεωπολιτικές προεκτάσεις». Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε «απόλυτη αλληλεγγύη» προς τους πληττόμενους στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις των αγορών και τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας.

Η Ευρώπη, όπως είπε, έχει μεν την ικανότητα να απορροφά «προσωρινούς κραδασμούς», αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα σενάριο «παρατεταμένης αστάθειας», με διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, αυξημένες τιμές ενέργειας και δευτερογενείς πιέσεις στον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η συζήτηση γύρω από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως ανάχωμα σε νέα άνοδο των τιμών. Ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις εξήγησε ότι τα στρατηγικά αποθέματα «υπάρχουν ακριβώς για τέτοιες στιγμές κρίσης» και ότι μια παρέμβαση μέσω συντονισμένης αποδέσμευσης θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εφόσον κριθεί αναγκαία, διευκρινίζοντας πάντως ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τελική απόφαση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε και πώς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» της ΕΕ για την ενέργεια, υπενθύμισε ότι από την κρίση του 2022 έχουν διαμορφωθεί ήδη εργαλεία πολιτικής, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν αν επιδεινωθεί η κατάσταση. Τόνισε όμως ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το σημείο και χρειάζεται πρώτα μια πιο σταθερή εικόνα της αγοράς, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου «ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες».

Οι συζητήσεις των υπουργών της Ευρωζώνης έγιναν με τη συμβολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο. Ο κ. Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup, επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σε συνεχή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων και πως η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει την κρίση της στιγμής.