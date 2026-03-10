ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να ενεργοποιήσουμε την εργαλειοθήκη για την ενεργειακή κρίση
Πολιτική
01:01 - 10 Μαρ 2026

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο να ενεργοποιήσουμε την εργαλειοθήκη για την ενεργειακή κρίση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κλίμα έντονης ανησυχίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (9/3) η συνεδρίαση του Eurogroup, λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, είπε ότι η συζήτηση των υπουργών έγινε «σε μια περίοδο έντονης αναταραχής», με επίκεντρο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικές επιπτώσεις αλλά έχει «ευρείες γεωπολιτικές προεκτάσεις». Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε «απόλυτη αλληλεγγύη» προς τους πληττόμενους στην περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθεί στενά τις αντιδράσεις των αγορών και τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας.

Η Ευρώπη, όπως είπε, έχει μεν την ικανότητα να απορροφά «προσωρινούς κραδασμούς», αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα σενάριο «παρατεταμένης αστάθειας», με διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, αυξημένες τιμές ενέργειας και δευτερογενείς πιέσεις στον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η συζήτηση γύρω από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν ως ανάχωμα σε νέα άνοδο των τιμών. Ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις εξήγησε ότι τα στρατηγικά αποθέματα «υπάρχουν ακριβώς για τέτοιες στιγμές κρίσης» και ότι μια παρέμβαση μέσω συντονισμένης αποδέσμευσης θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εφόσον κριθεί αναγκαία, διευκρινίζοντας πάντως ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τελική απόφαση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε και πώς θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η «εργαλειοθήκη» της ΕΕ για την ενέργεια, υπενθύμισε ότι από την κρίση του 2022 έχουν διαμορφωθεί ήδη εργαλεία πολιτικής, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν αν επιδεινωθεί η κατάσταση. Τόνισε όμως ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το σημείο και χρειάζεται πρώτα μια πιο σταθερή εικόνα της αγοράς, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου «ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες».

Οι συζητήσεις των υπουργών της Ευρωζώνης έγιναν με τη συμβολή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Νάντια Καλβίνο. Ο κ. Πιερρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup, επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σε συνεχή κατάσταση διαχείρισης κρίσεων και πως η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει την κρίση της στιγμής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιούνκερ: Είχα πάντοτε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες Υπουργούς Οικονομικών, όχι πάντα την καλύτερη
Ειδήσεις

Γιούνκερ: Είχα πάντοτε μια ιδιαίτερη σχέση με τους Έλληνες Υπουργούς Οικονομικών, όχι πάντα την καλύτερη

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ
Ειδήσεις

Reuters: Γιατί το άνοιγμα του Ορμούζ είναι υπαρξιακή απειλή για τον ΟΠΕΚ

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε
Ανεμοδείκτης

Πιερρακάκης καλεί Γιούνκερ και Ρούτε

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική
Ειδήσεις

Eurogroup και ECOFIN με Γκεοργκίεβα και Γιούνκερ: Στο επίκεντρο η ενέργεια και η δημοσιονομική πολιτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ