Χρηστίδης: Όταν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για πλαφόν, η ΝΔ ειρωνευόταν

«Όταν εμείς μιλούσαμε για πλαφόν, η ΝΔ μας ειρωνευόταν και έλεγε τι πολιτικές είναι αυτές που προτείνει το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΙ “Αταίριαστοι”, με φόντο την απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προιόντα super market, την οποία χαρακτήρισε “σωστή”.

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε προτείνει, μεταξύ άλλων, πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Τότε κυβερνητικά στελέχη μας κατηγορούσαν για τις πολιτικές που προτείναμε και τώρα έρχονται προς τα εδώ. Γιατί αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πρακτικές ενώ τα καλάθια του νοικοκυριού και ο τρόπος αντιμετώπισης του πληθωρισμού με τον τρόπο που το έκαναν είναι ανεπιτυχής. Γιατί ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα και δεν το λέμε εμείς αυτό», επισήμανε.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή, έκανε προτάσεις σε διαφορετική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας «και τώρα δικαιώνεται».

«Καλώς τους κι ας άργησαν. Πόσα λεφτά, όμως, θα μπορούσαν να έχουν γλυτώσει οι Έλληνες πολίτες εάν η ΝΔ, μακριά από τις εμμονές της, είχε εφαρμόσει μέτρα σαν αυτά που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, όχι μόνο από κεντροαριστερές κυβερνήσεις, όπως είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, για παράδειγμα, έχει πάρει μέτρα που είναι σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά για την οποία μιλούσαμε εμείς», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε εκ νέου την άποψη ότι «όσο περισσότερο μιλάμε για τις προτάσεις μας, για το πλαφόν, για το δημογραφικό, για την στήριξη των γυναικών και των νέων ανθρώπων, για το κυκλοφοριακό, τις υποδομές, τόσο ο κόσμος θα μας ακούει και θα έρχεται προς το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται λύσεις».

Έκανε, ακόμη, σαφές ότι ο ίδιος, από θέση αρχής, δεν θα δώσει τροφή για σχόλια για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ.

«Η πολιτική έχει ένα ιδεολογικό, ένα πολιτικό και ένα αξιακό πρόσημο. Και δεν είμαι εδώ σήμερα για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά που κάνει ο Κώστας Σκανδαλίδης και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα θα είχα να πω περισσότερα, γιατί όπως θυμάστε, ήμουν εκπρόσωπος Τύπου όταν ο κ. Πελεγρίνης ήταν υφυπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα αλλά εδώ ο στόχος είναι να μεγαλώσει η παράταξη και σε αυτό νομίζω ότι όλοι έχουμε να δώσουμε και να συμβάλουμε», διευκρίνισε.

Προέταξε τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους ως το μείζον ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχολείται το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν δικαιούται κανένας να πληγώνει με τις παρεμβάσεις του την παράταξή μας, όταν ο κόσμος καταλαβαίνει ότι χρειάζεται λύσεις στα ζητήματα του και η λύση στα ζητήματα του δεν αφορά το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε εκεί που πρέπει να τα συζητήσουμε», τόνισε.

Εν όψει του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος, ανέφερε ότι πρέπει να είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης, «με καθαρή ταυτότητα διακυβέρνησης του τόπου, με τους πολίτες στην πρώτη γραμμή, με καθαρό πλαίσιο, λύσεις και προτάσεις».

«Δεν θα βάλουμε πρόσωπα απέναντι σε πρόσωπα. Εδώ εξετάζουμε πολιτικές. Επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μια καθαρή ταυτότητα. Ξέρουμε πως πορεύεται και απέναντι σε αυτό υπάρχει ένα κόμμα το οποίο έχει μια καθαρή αντίληψη. Αν κάτι αναγνωρίζει η κοινωνία για το ΠΑΣΟΚ είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν κομβικό ρόλο στο να δώσουν λύσεις στα ζητήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι η πρόσκληση προς τους πολίτες, οι οποίοι είναι έξω από τα τείχη», κατέληξε.