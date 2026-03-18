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Ανδρουλάκης: Τα έσοδα από φόρους είναι τεράστια, τη στιγμή που η ακρίβεια ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά
Πολιτική
10:18 - 18 Μαρ 2026

Ανδρουλάκης: Τα έσοδα από φόρους είναι τεράστια, τη στιγμή που η ακρίβεια ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά

Reporter.gr Newsroom
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Μιλώντας στο MEGA το πρωί της Τετάρτης (18/3) ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι τα προβλήματα που αφορούν τους πολίτες είναι το κόστος ζωής, η Υγεία και η Παιδεία. Εκτίμησε πως το μέτρο της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας, θα φέρει μικρά αποτελέσματα. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, ενώ για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου είπε πως «δεν δέχομαι κανένας να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια».

«Η επιλογή του πλαφόν δείχνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάποια στρατηγική. Όταν εγώ πρότεινα στη Βουλή πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων, μιλούσαν για Σοβιετία, για λαϊκισμό, για ατελέσφορο μέτρο. Δηλαδή ξαφνικά είδαν στο πλαφόν το φως το αληθινό; Είχαμε προτείνει στη Βουλή να μπει πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Διότι σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει ιδιοκτησία, πάει προς το ενοίκιο. Έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα; Στην ενέργεια, προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα».

Ακόμη, άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας πως τα έσοδα είναι τεράστια από τους φόρους τη στιγμή που η ακρίβεια ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ έχει στέρεες προτάσεις, τις οποίες η κυβέρνηση δεν τις υλοποιεί «για λόγους ιδεοληψίας ή διαπλοκής και πελατειακού κράτους».

«Δείχνουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κύπρο, αλλά από την άλλη δεν θα έχουμε καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγει ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Ούτε χρήση βάσεων, ώστε να ξεκινήσουν από τις ελληνικές βάσεις πολεμικές επιχειρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο», σημείωσε.

Για τις υποκλοπές

Σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τις υποκλοπές, χαρακτηρίζοντάς το «αδιάφορο θέμα», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε πέσει θύμα παρακολούθησης από την ΕΥΠ, ανέφερε:

«Εάν έβγαινε ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ και έλεγε ότι είναι αδιάφορο, ότι ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε καρφώσει το Predator και παρακολουθούσε τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας για μήνες, αυτός ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί την επόμενη μέρα».

«Τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ τους έχει παγιδεύσει. Και είναι αδιάφορο για τον κύριο Γεωργιάδη και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή! Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Όταν το θεωρούμε μία ακόμη δήλωση, business as usual, ε, όχι, αυτό νομίζω ότι κάνει ζημιά και στο δημόσιο λόγο και στο θέμα της κριτικής που πρέπει να ασκούμε στην κυβέρνηση».

«Εάν οποιοσδήποτε υπουργός, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μιας άλλης κυβέρνησης, είχε ξεστομίσει αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είχε παραιτηθεί από την πίεση των μέσων και της αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα το πρωί».

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Για την διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το κόμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Σέβομαι τη διαφορετική άποψη και στα όργανα και στον δημόσιο λόγο. Όταν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, με εμπειρία, τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητιόταν η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το παρακράτος των υποκλοπών, που την προηγούμενη έφερε η ΝΔ το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που την εξέθετε ανεπανόρθωτα, που την επόμενη μέρα συζητάμε την συμφωνία της Chevron και δεν λέμε μία κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ;».

«Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανένας να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ».

«Χρέος μου να περιφρουρήσω την ενότητα του κόμματος»

Όπως ανέφερε, όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα δώσουν ενωμένοι τη μάχη και όρισε ως χρέος του την περιφρούρηση της ενότητας και της προοπτικής της παράταξης.

«Θέλουμε όλοι πολιτική αλλαγή. Δεν χρειάζονται υπονοούμενα ή πράγματα που δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζονται οι θέσεις και το πρόγραμμά μας να φτάσουν σε όλους τους πολίτες», είπε.

Για τη ΝΔ ανέφερε πως χαρακτηρίζεται από αλαζονεία, ανευθυνότητα και διαφθορά, ενώ όπως είπε «στόχος μας μέχρι τις εκλογές είναι να κυβερνήσουμε πιο ηθικά, πιο αξιοκρατικά, με διαφάνεια και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 10:25
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