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Τσιάρας: Προκρίνουμε την άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών αντί για περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους
Πολιτική
13:24 - 20 Μαρ 2026

Τσιάρας: Προκρίνουμε την άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών αντί για περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, τόσο για τις αυξήσεις τιμών στον πρωτογενή τομέα που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο και για την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας, μιλώντας σήμερα (20/3) στο ERTnews, τόνισε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα στήριξης για τον αγροτικό κόσμο και δίνει μάχη για τον περιορισμό της ζωονόσου, με στόχο την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.      

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι ανατιμήσεις σε βασικά αγροτικά προϊόντα είναι ήδη εμφανείς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα λιπάσματα. Η ουρία, βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπασμάτων, παράγεται σε μεγάλο βαθμό στις χώρες του Κόλπου, γεγονός που συνδέει άμεσα τις διεθνείς εξελίξεις με το κόστος παραγωγής στην Ελλάδα.

Όπως εξήγησε, οι ανατιμήσεις εμφανίζονται κάθε φορά που πολεμικές συγκρούσεις επηρεάζουν κρίσιμες πρώτες ύλες. Το υπουργείο παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η τρέχουσα περίοδος της σποράς, κατά την οποία η χρήση λιπασμάτων είναι κρίσιμη για την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

Στήριξη των παραγωγών αντί για πλαφόν

Σχετικά με την πιθανότητα επιβολής πλαφόν στα λιπάσματα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση προκρίνει την άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών αντί για περιορισμούς στο περιθώριο κέρδους, καθώς ένα πλαφόν δεν εγγυάται ουσιαστικό όφελος στους αγρότες. Η παρέμβαση θα είναι στοχευμένη και θα αποτρέψει στρεβλώσεις στην αγορά, όπως είχε γίνει και κατά την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός κόσμος από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τονίζοντας ότι το ενεργειακό κόστος αυξάνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το θέμα έχει ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ αναμένονται αποφάσεις της ΕΕ για μέτρα στήριξης των εθνικών οικονομιών και των πολιτών.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο

Στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο αποτελεί σοβαρή απειλή για τα δίχηλα ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίρους). Ο κύριος στόχος του υπουργείου είναι ο περιορισμός της νόσου στο νησί, ώστε να μην εξαπλωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο υφυπουργός και ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ βρίσκονται σε συντονισμένη αποστολή στο νησί για την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας.

Με δεδομένο ότι ο κύκλος του ιού διαρκεί περίπου 30 ημέρες, οι επόμενες 30-40 ημέρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για τον έλεγχο της νόσου.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η οικονομική ζημία στη Λέσβο είναι ήδη σημαντική, όχι μόνο για τους κτηνοτρόφους, αλλά και για τις μεταποιητικές μονάδες, τα τυροκομεία και τους συνεταιρισμούς. Το υπουργείο συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξέταση μέτρων στήριξης, ενώ οι αποζημιώσεις για απώλεια ζώων και εισοδήματος θα δοθούν κανονικά. Επιπλέον, θα υπάρξει πρόσθετη ανακούφιση για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους εκτός νησιού.

Επάρκεια προϊόντων και αυξημένοι έλεγχοι για το Πάσχα

Τρεις εβδομάδες πριν από το Πάσχα, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν διαφαίνεται πρόβλημα επάρκειας αμνοεριφίων. Έχουν ενεργοποιηθεί επιπλέον εργαστήρια για την επιτάχυνση των ελέγχων πριν από τη σφαγή, με στόχο να αποφευχθούν λάθη όπως πέρυσι, που οδήγησαν σε εξάπλωση της ευλογιάς και θανάτωση χιλιάδων ζώων.

Σχετικά με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός ανέφερε ότι:

  • Το νέο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου.

  • Η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία θα ξεκινήσει με τη νέα δήλωση ΟΣΔΕ από 1η Νοεμβρίου.

  • Προχωρούν οι διαδικασίες για διαχειριστικά και χωροταξικά θέματα, όπως πλατφόρμες και δημόσιες γαίες.

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η συγκυρία παραμένει δύσκολη, καθώς ενώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα μέτωπο, ανοίγουν συνεχώς νέα λόγω ανατιμήσεων, πολέμου και ζωονόσων.

Ο υπουργός κατέληξε, διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία θα στηρίξει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τονίζοντας τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ελληνική οικονομία και την ανάγκη υπευθυνότητας, εγρήγορσης και στοχευμένων μέτρων για να παραμείνει ζωντανός και ανθεκτικός.

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