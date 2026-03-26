ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωβουλή: Άρση ασυλίας για τον Νίκο Παππά – Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση
Πολιτική
16:53 - 26 Μαρ 2026

Ευρωβουλή: Άρση ασυλίας για τον Νίκο Παππά – Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, κατόπιν αιτήματος του Αρείου Πάγου, σε υπόθεση που σχετίζεται με δημόσιες δηλώσεις του για τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή πριν από τις ευρωεκλογές.

Ο Νίκος Παππάς είχε χρησιμοποιήσει προσβλητικό χαρακτηρισμό εις βάρος του δημοσιογράφου, με αποτέλεσμα ο Βαγγέλης Περρής να ζητήσει δημόσια ανασκευή, προειδοποιώντας διαφορετικά με νομικές ενέργειες, τις οποίες τελικά προχώρησε.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) είχε προηγουμένως εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση για την άρση της ασυλίας. Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε την άρση, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για το γεγονός ότι το θέμα απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά:

«Σχετικά με τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας:

Έχω ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως.

Πρόκειται για μια δήλωση μου για τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή, πριν από τις ευρωεκλογές, κατά την οποία τον είχα αποκαλέσει «γιουσουφάκι». Είναι απορίας άξιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, την ώρα που υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα.

Για το θέμα αυτό θα τοποθετηθώ αναλυτικά στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Συνεχίζω κανονικά τη δουλειά μου, παραμένοντας προσηλωμένος στα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινωνία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένα πρήξιμο που έγινε προειδοποίηση: Το μήνυμα ζωής από τον δήμαρχο του Άη Στράτη
Ειδήσεις

Ένα πρήξιμο που έγινε προειδοποίηση: Το μήνυμα ζωής από τον δήμαρχο του Άη Στράτη

ΥΠΕΘΟ για Δημόσιο : Οι αυξήσεις μετά τις αλλαγές του κατώτατου μισθού - Παραδείγματα
Εργασιακά

ΥΠΕΘΟ για Δημόσιο : Οι αυξήσεις μετά τις αλλαγές του κατώτατου μισθού - Παραδείγματα

Ισραήλ: 700 μέλη της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν από την επανέναρξη των συγκρούσεων στο Λίβανο
Ειδήσεις

Ισραήλ: 700 μέλη της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν από την επανέναρξη των συγκρούσεων στο Λίβανο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου
Πολιτική

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ
Ειδήσεις

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα
Πολιτική

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media
Ειδήσεις

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:59

Βανς: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να ρίξει βόμβες στο Ιράν αν αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 23:40

Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ