Ευρωβουλή: Άρση ασυλίας για τον Νίκο Παππά – Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση

Ο Νίκος Παππάς είχε χρησιμοποιήσει προσβλητικό χαρακτηρισμό εις βάρος του δημοσιογράφου, με αποτέλεσμα ο Βαγγέλης Περρής να ζητήσει δημόσια ανασκευή, προειδοποιώντας διαφορετικά με νομικές ενέργειες, τις οποίες τελικά προχώρησε.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) είχε προηγουμένως εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση για την άρση της ασυλίας. Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε την άρση, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για το γεγονός ότι το θέμα απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά:

«Σχετικά με τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας:

Έχω ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως.

Πρόκειται για μια δήλωση μου για τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Περρή, πριν από τις ευρωεκλογές, κατά την οποία τον είχα αποκαλέσει «γιουσουφάκι». Είναι απορίας άξιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, την ώρα που υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα.

Για το θέμα αυτό θα τοποθετηθώ αναλυτικά στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Συνεχίζω κανονικά τη δουλειά μου, παραμένοντας προσηλωμένος στα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινωνία».