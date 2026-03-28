Κοντογεώργης: Αν επιδεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα υπάρξει ευρωπαϊκή λύση

Για το κλίμα αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, τοποθετήθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Δέκα με τόνο». Όπως τόνισε, η κυβέρνηση κινείται με «συντηρητική και προσεκτική στρατηγική» μέχρι να ξεκαθαρίσει η διεθνής κατάσταση.

Ο κ. Κοντογεώργης επισήμανε ότι «η κατάσταση είναι δυναμική και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τέλος», υπογραμμίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα εφαρμόζονται σταδιακά ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση επιδείνωσης. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις και προσπαθούμε να αφομοιώσουμε την επίδρασή τους», ενώ ανακοίνωσε ότι από την 1η Απριλίου θα τεθούν σε ισχύ νέες παρεμβάσεις για τα καύσιμα.

Σχετικά με την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία για δημοσιονομική χαλάρωση», καθώς οι χώρες κινούνται επιφυλακτικά λόγω πληθωριστικών πιέσεων και αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, εκτίμησε ότι «αν υπάρξει επιδείνωση, θα υπάρξουν ευρωπαϊκές λύσεις και ισχυρά εργαλεία».

Αναφερόμενος στην πορεία του πολέμου, τόνισε ότι «σε έναν πόλεμο δεν υπάρχουν καλά σενάρια. Υπάρχουν κακά και λιγότερο κακά», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο των μεταφορικών τιμών για να αποφευχθεί «δευτερογενές κύμα πληθωρισμού», καθώς και στη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.

Για τον τουρισμό, ο κ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «δεν έχουμε δει κάτι ανησυχητικό», με εξαίρεση την αγορά του Ισραήλ, όπου παρατηρείται κάμψη λόγω του πολέμου, αλλά τόνισε πως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Σχετικά με τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «θα ήταν τουλάχιστον παράτολμο και ανεύθυνο να σκεφτεί κάποιος εκλογές σε αυτή τη συγκυρία», τονίζοντας ότι «οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια για να αντιμετωπίζουν και κρίσεις». Επεσήμανε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός λόγος που να δικαιολογεί επίσπευση των εκλογών.

Τέλος, σχολιάζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι «στα συνέδρια λέγονται πολλά», επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερη σημασία έχουν «οι προτάσεις και ο απολογισμός κάθε κόμματος», προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση δεν έχει καταθέσει συνολική πρόταση.

Αυτό το πλαίσιο, όπως κατέστησε σαφές ο κ. Κοντογεώργης, δείχνει ότι η κυβέρνηση παραμένει συγκρατημένη και έτοιμη να προσαρμοστεί ανάλογα με τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις.